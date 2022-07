POR: Estefany Valladares

Es una de las periodistas más influyentes de la televisión peruana. Mávila Huertas nos abre las puertas de su intimidad y nos cuenta qué la enamoró de su actual pareja, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, y cuán saludable fue estar alejada de los reflectores por un tiempo, para volver más recargada que nunca con su nuevo programa ‘2022 en 24 horas’ por Panamericana.

Mávila, ¿cómo decidiste no tener hijos?

En realidad por el paso natural del tiempo. Me enfoqué mucho en el trabajo y la decisión de ser mamá se fue postergando y postergando. Hasta que de pronto, ya habiendo congelado mis óvulos, me di cuenta de que ya no era momento de asumir una responsabilidad de esa naturaleza.

¿Cómo conociste a tu actual pareja?

Conocí a Miguel cuando le hice una entrevista en Canal N. Yo conducía el programa. Y mira, ya tenemos dos años juntos.

¿Eres difícil de conquistar?

La verdad es que sí. Más allá del atractivo físico, yo admiro muchísimo la inteligencia. Y para darte cuenta de que alguien es realmente inteligente, pues por lo menos toma algunas buenas conversaciones, ja, ja. ja.

¿A quién volverías a abrazar si pudieras?

A mi papá, por supuesto. Me encantaría volver a abrazarlo y decirle cuánto lo quiero.

¿Te gusta el invierno o prefieres la playita con sol?

Prefiero mil veces el verano. Me encanta la luz, el calor, y soy muy friolenta. El gris del cielo de Lima me deprime y me da mucha flojera, ja, ja, ja.

¿Una faceta tuya que casi nadie conoce?

Me encanta estar tirada en mi cama viendo series, ja, ja, ja. No tengo un género definido, pero mis favoritas son ‘Stranger Things’, ‘Bridgerton’ y ‘Succession’.

¿Qué defecto te cuesta cambiar?

¡Soy muy distraída!

¿Y tu mejor virtud?

Creo que es la perseverancia.

¿Tienes alguna rutina estricta de belleza?

Sí, no puedo dormir con el maquillaje puesto. Pase lo que pase, tengo que lavarme la cara, quitarme todo el maquillaje y echarme full humectante.

¿Extrañaste estar en televisión?

Sí y no. Creo que necesitaba estar alejada de la televisión un tiempo. Y bueno, ahora hemos vuelto y poco a poco estamos creando un espacio. A veces es necesario hacer pausas. Lo miro en retrospectiva y creo que me cayó bien este tiempo fuera de pantalla.

¿Cuál ha sido el peor escenario que te ha tocado cubrir?

Podría decirte que la última campaña presidencial por la polarización. Fue muy duro y terrible ver cómo se había partido el país y qué tan agresivos y poco tolerantes podíamos ser los peruanos.

¿Qué otra carrera te hubiera gustado estudiar?

¡Historia! Aunque también me hubiera gustado ser directora de cine, una buena fotógrafa y arqueóloga.

¿Cuál es el último libro que leíste?

Una biografía de Putin.

¿Cómo definirías tu vida en una sola palabra?

Reencuentro, definitivamente. Reencuentro conmigo misma y unas ganas locas de salir adelante.

