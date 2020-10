Mávila Huertas está contenta y satisfecha de formar parte de ‘América Noticias, Edición Central’, noticiero que cumple 24 años al aire, pues el público los asocia como una fuente de información confiable.

“Estoy muy contenta con los resultados cosechados, el noticiero cumple 24 años y tengo el honor de haber estado quince años en esa mesa, eso después de haber sido reportera”, sostuvo la periodista.

¿Te sientes satisfecha con la aceptación del público?

Me gusta pensar que la gente asocia al programa con una fuente de información confiable. Creo que ese es el verdadero éxito, saber que la gente siente que lo que le vas a contar ha sido trabajado por un equipo que hace periodismo profesional.

Tu compañero René Gastelumendi destacó que junto a los reporteros son un gran equipo de trabajo…

Por supuesto, los reporteros son una parte, ten en cuenta a los choferes, la mesa de producción, editores, productores, directores. Somos un gran equipo.

En tiempos de pandemia, ¿saldrías a la calle para volver a reportear?

Claro que sí, empecé como reportera y eso fue clave para mi formación profesional. El contacto de un reportero en la calle con la gente, los sentimientos, la necesidad, es algo irremplazable.

Hace unos días el presidente llamó ‘malcriado’ e ‘insolente’ a Augusto Thorndike por una entrevista que le hizo en ‘Cuarto Poder’, ¿qué opinas?

Prefiero que un entrevistado salga molesto con una entrevista a que me la agradezca. Vi al presidente nervioso, probablemente yo no hubiera usado alguna frase que utilizó Augusto, pero mi opinión es que la entrevista no fue malcriada.

Por cierto, el programa ‘Magaly Tv: La firme’ mostró unas imágenes tuyas al lado del exministro Luis Miguel Castilla y se les vinculó sentimentalmente…

Respeto el trabajo que hace Magaly. Te puedo decir que estoy muy contenta. Sí, tenemos una relación muy bonita, llevamos algunos meses saliendo. (D. Bautista)bhAfirma que entrevista de Augusto Thorndike al presidente Vizcarra no fue malcriada