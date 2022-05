Elon Musk no pasó desapercibido en la alfombra roja de la gala del MET en Nueva York, que se desarrolló el último 2 de mayo. El dueño de Twitter y creador de SpaceX acaparó las miradas debido a que llegó al importante evento acompañado de su madre, Maye Musk.

El empresario, inversionista y magnate, de 50 años, desfiló por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York de la mano de su madre, quien es un top model consolidada, nutricionista y poseedora de otros títulos.

¿Qué más se sabe de la madre del hombre más rico del mundo?

La flamante modelo no siempre tuvo una vida fácil. Maye nació en Canadá, junto a su hermana gemela Kaye. En 1950 su familia se mudó a Pretoria, Sudáfrica.

Sus padres eran aventureros que recorrían el mundo, llegaron a volar alrededor del mundo en un avión que llevaron desmontado en un barco desde Canadá para explorar el desierto de Kalahari, donde se enamoraron de África. Incluso, se tapaban con bolsas para dormir y así evitar que las hienas les devoraran el rostro.

A los 20 años logró convertirse en la finalista de Miss Sudáfrica y sólo un año más tarde, ya con un título de nutricionista se comprometió en matrimonio con el padre de Elon.

La mamá de Elon sobrevivió al abuso de su esposo

En la escuela secundaria conoció al sudafricano Errol Musk, quien se convirtió después en ingeniero y se casaron cuando ella tenía solo 21 años. De esta relación nacieron Elon, en 1971; Kimbal, en 1972; y Tosca, en 1974, quienes en muchas ocasiones han hablado de lo cruel que era su padre.

Elon contó en una entrevista en Rolling Stone que su padre era un “ser humano malvado. Planeaba el mal”. En sus memorias, la top model definió a su exesposo así: “Manipulador y abusivo física, emocional y financieramente”.

Tras ello, se mudó a la ciudad sudafricana Durban. Elon y Kimbal al ver que su padre se quedaba solo optaron por mudarse con el a Johannesburgo durante algunos años, pero luego decidieron ir con su madre.

La mudanza a Canadá que también trajo el éxito de Elon Musk

En 1989, Elon Musk quería instalarse en Canadá para lograr convertirse en un exitoso empresario. Como Maye Musk tenía la ciudadanía del país se mudó a Toronto con todos sus hijos, pero cuando llegó descubrió que su exesposo le había bloqueado todos los ahorros; sin embargo, eso no la amínalo, por el contrario, saco adelante a sus hijos gracias a su trabajo como modelo y dando clases de nutrición.

“Ni siquiera tenía citas, por miedo a que al candidato de turno se le ocurriera dividir la cuenta”, reveló en una entrevista con ‘Daily Mail’.

En 2018, en una entrevista con CNBC, dijo que después de divorciarse se dedicó a criar a sus hijos y tomó hasta con cinco trabajos porque no contaba con el dinero suficiente. “Diría que cualquiera que me conoce no siente envidia de mi vida. He estado en momentos muy difíciles. Tuve que pagar renta, necesitaba un techo sobre nosotros y comida para comer”, comentó.

Fue en 1995 cuando Elon y Kimbal Musk crearon la empresa de software Zip2, que más tarde se la vendieron a Compaq Computer por $300 millones. Con este dinero comenzaron a tener una vida de millonarios y lo demás es historia.

Maye Musk, un ícono de la moda

La destacada madre de Elon Musk ha participado como parte de varias Fashion Week y ha aparecido en famosas revistas como Elle y también en Time, donde logró acaparar las miradas tras aparecer posando desnuda para un reportaje especial sobre salud.

Siempre se ha mantenido activa y frente a los reflectores. A sus 65 años firmó contrato con IMG Models y, a sus 69 años, se convirtió en la modelo principal de más edad para CoverGirl.

Y no solo eso, pues sabe que las redes sociales son muy importantes en la actualidad, es así que en Instagram cuenta con más de 570.000 seguidores en Instagram.

La respetable mujer también sobresale como embajadora de la ONG Big Green y Dress for Success, una organización que construye huertos escolares y otra que ayuda a las mujeres a obtener independencia económica.

En 2019, lanzó su último libro titulado A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success.

