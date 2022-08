La actriz Mayella Lloclla afirmó que con su personaje Bella, de ‘Luz de Luna 2′, está mostrando su lado más divertido y disparatado, pero también fue un reto aprender lenguaje de señas y lanzará canción con el León de la cumbia.

“Es una experiencia hermosa porque he podido ser un poco yo, también. Yo soy un poco disparatada, me divierto mucho con Bella porque normalmente me ven haciendo drama y todo eso tanto en novelas, teatros o películas, pero ahora estoy como mostrando un poco mi otra personalidad, mi parte guardada, la más divertida, la más jocosa”, afirmó.

Y también cantas..

Sí, ayer grabamos una nueva canción a dúo con el León de la cumbia (André Silva), que es muy pegajosa y, de verdad, me ha gustado mucho porque es una faceta que la tenía muy guardada y la estoy disfrutando al máximo. Acabo de escuchar la canción que grabamos y me emocionó mucho.

Es la primera vez que cantas...

Lo que pasa que dentro de la novela he cantado los temas de León, pero esta es una canción inédita. Es una nueva canción con mi voz junto con León, así que estoy emocionada y muy contenta.

Me imagino que dar vida a Bella también fue un reto porque tuviste que aprender lenguaje de señas.

Sí, de verdad fue todo un reto y también uno de mis motivos para aceptar este proyecto. Cuando me dijeron. “Mayella vas a tener que cantar”, dije que lindo, pero cuando me propusieron lo de lenguajes de señas se me estrujo el corazón y dije que hermoso aprender algo que nunca imaginé. Es importante romper las barreras de la comunicación porque a veces estamos al lado de una persona sorda y no sabemos cómo a hacia ellos.

Están sentado un precedente con este personaje.

Aprender lenguaje de señas hace que se rompan todos los estereotipos y realmente si hubiera un curso para nosotros a nivel colegio, para aprender y poder comunicarnos en señas, otra sería la historia.

¿Bella debe ser especial para ti?

Sí, claro que sí. Me divierto muchísimo, me relajo un montón, la disfruto. Con mi papá Gilberto Nue (Pedro) tenemos una conexión bonita y creo que eso se transmite cada vez que ven a nuestros personajes. Es hermoso compartir con mi papá que es completamente sordo, en la historia, y yo trato de traducir todo lo que él dice para el espectador.

Hay una conexión...

Sí, y la gente en la calle nos ve y nos dice que hermosas escenas. La gente que de verdad es sorda o que tiene familiares sordos se sienten sumamente conmovidos y te dicen que es lindo que ese tipo de situaciones se esté proyectando en un canal abierto, y seguimos siendo líderes en nuestro horario, así que estamos contentos con el recibimiento del público y felices por todo lo que estamos dando desde nuestra cancha.