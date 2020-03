POR: DEYANIRA BAUTISTA

A sus 33 años, la guapa actriz Mayella Lloclla se describe como una mujer de carácter fuerte y soñadora, enamorada del padre de su hijo, Jhefry Vásquez (ingeniero industrial), con quien volvió después de estar separada seis años porque ‘es el amor de mi vida’. También cuenta que a lo largo de su carrera actoral le ha tocado estar en la piel de diferentes personajes, pero que interpretar a ‘Fiorella’, en ‘Dos hermanas’, ha sido un reto, pues es una mujer diferente a ella.

‘Fiorella’ en ‘Dos hermanas’ es una chica arrogante y racista. ¿Te fue fácil interpretarla?

Me chocó mucho. Cuando leía (el libreto) decía: ‘puedo cambiar las palabras para grabar’, pero me puse a pensar y dije: ‘esto es lo que escuchamos en los noticieros, que uno cholea a otro peruano’. La sociedad depende mucho de la crianza de los padres.

¿Te han ‘choleado’?

Nunca me han discriminado, pero sí escuché muchas historias. Melissa (Paredes) me contó que alguna vez la discriminaron.

Noto que tienes un carácter fuerte…

Soy de carácter fuerte y muy soñadora, estoy cumpliendo mis sueños poco a poco. Pero también muy sensible ante los temas y problemas sociales.

Mayella Lloclla Entrevista (Trome)





¿Alguna vez te han faltado el respeto en la calle?

Cuando iba a mis ensayos de teatro, tomaba la ‘73’ (micro) que se pasea por todo Lima hasta llegar a Miraflores. Me acuerdo que eran las tres de la tarde, estaba sentada mirando la ventana y, de pronto, un señor bien vestido se me acerca y veo que algo se asoma, era su miembro al aire, en mi cara. Me quedé muda, era una niña de 13 o 14 años y lo único que hice fue mirarlo fijamente y gritarle con la mirada. Me sentí asqueada, sucia. Si encuentran a una persona que comete estos delitos, la justicia tiene que hacer algo, darle cadena perpetua porque no tienen solución.

¿Cómo conociste a tu esposo?

Cuando grababa ‘Sarita Colonia’, tenía 21 años y me enamoré de un ‘flechazo’. Vivimos una relación muy bonita y tenemos un hijo (Gael) de ocho años.

¿Es actor?

Es ingeniero industrial

Mayella afirmó que nunca ha sido discriminada. (Fotos: Jessica Vicente /GEC)

¿Te ha celado por tu trabajo?

Respeta mucho mi trabajo, me ha acompañado varios años en mi carrera.

Su relación atravesó una separación de seis años…

Luego de seis años de enamorados tuvimos a nuestro hijo y nos separamos porque no nos entendíamos. Pero hace dos años regresamos y estamos muy contentos de retomar la relación, de seguir luchando por nuestra familia. Mi hijo es el más feliz.

¿Fue fácil retomar el romance?

Estuvimos separados (como pareja), pero siempre hubo cariño y confianza. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver.

¿Su separación fue por una infidelidad?

No, fueron cosas muy personales.





La conocida actriz también afirmó que sueña con tener otro hijo, pero no tan pronto. (Fotos: Jessica Vicente /GEC)

¿Qué les recomendarías a las mujeres que atraviesan por una separación?

Si esa persona es para ti, lo será, y sino, hay que seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices, pero sí complementa. Estoy muy agradecida con la relación que tengo, pero no es la felicidad pura.

¿Se ven juntos hasta viejitos?

Sí, es el amor de mi vida.

¿Y si le descubres una infidelidad?

Se perdería la confianza. No he pensado en eso, no sé cómo lo tomaría.

¿Cuándo te animas por encargar a la mujercita?

Sueño con tener otro hijo, pero no tan pronto porque tengo encaminados varios proyectos actorales.

¿Naciste en Lima?

Sí, pero tengo mis raíces norteñas, mis papás son de Piura. Crecí en Los Olivos, ahí estudié, es mi barrio.

¿Eres de ir al gimnasio?

No, pero sí hubo un tiempo que me tocó hacer el papel de una chica ‘fitness’ y, antes que me pongan ‘adelante y atrás’, preferí entrenar. Peso 43 kilos y subí a 50 de puro músculo. Una actriz tiene que ponerse en los zapatos de diferentes personas, es un aprendizaje diario.

¿Y qué proyectos nuevos se vienen en tu carrera?

Ahorita está en cartelera ‘Rómulo y Julita’, luego se viene el estreno de ‘Amelia’, ‘La pampa’ y ‘Un mundo para Julius’. Además, voy a rodar una película de la que aún no puedo dar detalles. Realmente estoy agradecida con el público por acompañarme en mi carrera.