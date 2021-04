A Mayella Lloclla la vemos en la telenovela ‘Dos hermanas’ y también en la serie ‘El último bastión’, que hace poco más de un mes ingresó a Netflix. La joven actriz se dio un tiempo para responder el cuestionario de Para Ellas, en el que también nos comparte su tristeza por la pérdida de su papá.

Mayella, en ‘Dos hermanas’ eres una joven que discrimina a los demás, ¿lo has vivido en carne propia?

El año pasado me dijeron que tenía un bonito nombre, pero mi apellido lo malograba. Yo me sorprendí y puse el grito en el cielo. No lo tomé como discriminación, solo me dio coraje.

¿Cómo es la química con Melissa Paredes en la telenovela?

Nos vimos y conectamos muy bien. Frente a las cámaras nos odiamos (risas), pero luego nos divertimos.

¿Qué tipo de personaje te gustaría interpretar?

Aquellos que sean muy opuestos a mi personalidad. Quisiera ser, por ejemplo, el Joker en versión femenina. ¡Sería espectacular!

La serie peruana ‘El último bastión’ está en Netflix, ¿cómo te sientes por eso?

Feliz, es fantástico que el mundo conozca parte de la historia de nuestra independencia.

Ser actriz es…

Poder vivir otras vidas y enfrentar desafíos.

¿Qué recuerdos te trae la miniserie ‘Dina Páucar’?

¡Wow! Es el inicio de todo, es el descubrimiento de lo que puedo hacer.

Estudiaste canto, ¿te gustaría incursionar en ese rubro?

Al terminar el colegio mi sueño era cantar. Me enfoqué en convertirme en una cantante de ópera o lírica dramática. Me preparé como 5 meses y luego salió el casting para ‘Dina Páucar’ y todo cambió (risas).

Bailas mucho…

Lo hago porque me relaja y de paso hago ejercicios, dos en uno, ja, ja, ja.

¿A qué rinconcito volverías?

A Cuyas, un caserío que queda en Ayabaca, Piura. Ahí nacieron mis padres.

Eres guapa, ¿hay alguna parte física de ti que cambiarías?

Estoy cómoda como soy, sino ya lo hubiera hecho hace tiempo (risas).

¿Qué te empuja a seguir adelante?

Mi familia, es mi motor. Quiero demostrarle a mi hijo que puedo cumplir mis sueños para que él también lo haga.

Has sufrido una gran pérdida…

Mi chinito lindo (su papá) ahora es mi ángel, él siempre iluminará mi camino.

¿Qué cualidades destacas en tu pareja?

Su seguridad, inteligencia y amabilidad.

¿Qué acostumbrabas hacer en Semana Santa?

Viajar, me encanta conocer lugares.

Un mensaje que le darías a los jóvenes que estudian actuación.

Esta carrera es difícil; pero si la aman, sigan preparándose. La actuación es constante entrenamiento.

