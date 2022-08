La actriz Mayella Lloclla habla con orgullo de su nuevo emprendimiento, que es la colección de joyas Cao y dice que es una forma de mostrar el Perú al mundo. Además, está entusiasmada por el estreno de la nueva temporada de ‘La Reina del sur’.

“Estoy contentísima porque a fines de este mes voy a lanzar mis joyas, que es mi empresa. Estoy muy emocionada porque el año pasado empecé con una colección y ahora se va a convertir en una marca Cao, inspirada en la Dama de Cao”, afirmó la actriz que da vida a Bella en ‘Luz de Luna 2′

Los artistas en pandemia se volvieron más creativos y lanzaron sus emprendimientos.

Sí, claro. Estoy saliendo con algo que me gusta mucho porque es mostrar mi país en una nueva faceta, pero también es algo nuevo para mí. Estoy aprendiendo demasiado, tengo que estar ahí meticulosamente porque es una empresa que está naciendo y tienes que ponerle alma, corazón y vida.

La pandemia les enseñó a incursionar en otros rubros....

Si bien es cierto yo tuve la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta, pero de otras formas como las obras virtuales y también pude hacerlo con actores de otros países porque la conectividad nos da esa facilidad, y genial en ese sentido. Pero sí nos ha hecho sentarnos y cranear que cosas hacemos y obviamente nuestras primeras herramientas es lo que sabemos hacer.

¿Y cómo nació Cao?

A mí me gusta la moda, todo lo que sea Perú de una forma mucho más moderna, si se pudiera decir así, y ahora me estoy yendo al lado de las joyas y todo eso. Yo considero que me estoy iniciando en este ámbito empresarial y a fines de octubre estaré viajando al otro continente para llevar mi colección y ver si hay nuevas formas de conexión para poder exportar.

Hablando de otro tema, en octubre se estrena la nueva temporada de ‘La Reina del Sur’ en la que participaste...

Sí y feliz porque ahí tengo una participación muy bonita, donde pude compartir y conocer a más actores de otros países. De hecho compartir con actores y una empresa mundial ha sido de verdad un reto muy bonito, primero que hayan visto en mí que tenía las cualidades para personificar ese personaje, después el conocerlos, a los equipos, a los directores. Todos están acostumbrados a trabajar con gente de todos los países y han sido muy amables con los extranjeros, en este caso con los peruanos.

¿Tuviste escenas con Kate del Castillo?

Eso no lo puedo contar, tienen que ver la serie. No puedo hablar ni de mi personaje ni nada. Este año se vienen varios proyectos.

¿En la pantalla grande?

Justo en el Festival de Cine de Lima, presenté dos películas que todavía no se han estrenado en cartelera. Una la protagonizo, que se llama ‘La decisión de Amelia’, escrita y dirigida por Francisco Lombardi. Pude verla en el Festival y realmente me gustó mucho su dirección, ha sacado otro lado de mí que así nomás no se ve en cuanto a la actuación y, de verdad, muy contenta. Sé que se estrenará en las salas de cine de nuestro país en noviembre.