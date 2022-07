La música es un elemento fundamental en la telenovela “Luz de Luna 2″ y para Mayella Lloclla representa la posibilidad de desarrollar una faceta que siempre la apasionó: el canto. “Ese fue uno de mis sueños desde pequeñita, toda la vida he tenido guardadito lo del canto, por eso, cuando terminé el colegio, lo primero que se me vino a la mente fue matricularme en el conservatorio de música para ser intérprete de ópera”, dice la popular Bella de la historia.

Pero la actriz cuenta que si bien el canto la entusiasmaba, la actuación la atrapó. “Y eso que no quería apostar por la actuación porque mi hermana mayor ya estaba por ese camino y pensaba que debía descubrir mi propia personalidad, no quería imitarla. Al final, a mí también me encantó el arte dramático que me hizo olvidar mis sueños en la música”.

Mientras Mayella espera que la trama de la telenovela la acerque a compartir escenario con el León de la Cumbia, reafirma que no se equivocó al elegir la actuación. “Nunca imaginé que esa sería mi profesión, jamás. Yo era muy aplicada en todos los cursos, los profesores creían que iba a seguir matemáticas, ciencias naturales, cada uno pensaba que me iba a ir por esos lados, pero desde pequeña actuaba, lo que finalmente me llevó a encontrar mi vocación”, agrega.

Actriz es la protagonista femenina de "Luz de Luna 2".

CARRERA EXITOSA

La actriz recuerda que la miniserie sobre la vida de Dina Páucar, que ella protagonizó, fue la puerta que le permitió ingresar al mundo de la televisión. “Gracias al boom que fue esa miniserie me convocaron para hacer nuevos proyectos, pasar por castings y participar en varias producciones, pero luego me puse a pensar en mi sueño más grande desde niñita que era verme en una pantalla grande. Fue así que me enfoqué mucho más en el cine, lo que me hizo seguir ese camino sin bajar la guardia”.

Mayella Lloclla tiene la autoridad para aconsejar a los jóvenes que quieren seguir la carrera artística. “Creo que el primer factor es no pensar que van a ser famosos, porque eso viene por añadidura. Yo creo que los jóvenes se deben enfocar en ser los mejores en cuanto a la actuación, deben retarse para ser versátiles en cualquier personaje que ellos quieran interpretar, con trabajo y disciplina van a poder mantenerse en el camino de ser actor o actriz”.

