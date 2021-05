La actriz Mayella Lloclla, quien da vida a ‘Fiorella’ en ‘Dos hermanas’, dijo que Yaco Eskenazi es un buen compañero y que le sirvió la ‘gritoneada’ que le dio el año pasado cuando empezaban a grabar la telenovela.

“Yaco es muy divertido, es un gran compañero. Sí, pues el año pasado fue terrible trabajar con él ja, ja, ja”, afirmó,

Contaste que le gritaste porque no se aprendía la letra.

Siempre me saca en cara eso. Es que es muy engreído y a mí no me gusta la gente demasiado engreída, venimos a trabajar, a tener ese contacto, a pasar letra que es lo que siempre hacemos. Él estaba: ‘A qué hora me voy’, ' cuando voy a entrar’. Yo le decía: ‘Te puedes calmar, carajo, pasa letra conmigo para tenerla en one’. Ahora que retomamos (la grabación de la novela) él ha llegado bien aplicado, después de la gritada del año pasado me dice: ‘Ya sé mi letra’, ‘ya estoy tranquilo’. De verdad, que funcionó esa gritoneada y ahora el compañerismo que tenemos es paja.

Ya tienen esa química...

Es un gran compañero, es recontra chamba porque termina de grabar y se va a su otro trabajo y le digo: ' No tienes vida’. Yo llego cansada a mi casa, a las 7 u 8 de la noche, claro que él tiene menos participación que nosotras (ella y Melissa Paredes) porque trabajamos todo el día, pero a veces sí me ha tocado grabar todo el día con él, nos juntan y grabamos 14, 15 capítulos de golpe y es todo el día verle la cara.

Las escenas románticas como las manejan.

Nos divertimos mucho, él es bien gracioso. Más bien, a veces, le digo que tiene que mirarme de esta manera o tiene que hacerlo así.

Mayella Lloclla y Yaco Eskenazi

Natalie (Vértiz) dijo que no le daba celos las escenas de besos.

Me parece perfecto porque si Yaco se va a dedicar a la actuación, yo creo que la compañera de vida tiene que apoyarlo. Imagínate que sea un obstáculo, no se podría trabajar.

De otro lado, Mayella Lloclla contó que la telenovela ‘Dos hermanas’ se va poniendo intensa ahora que su personaje, ‘Fiorella,’ sabe toda la verdad de su origen.

“A ‘Fiorella’ se le muere la madre, ya sabe que Mery (Melissa Paredes) es su hermana, pero no lo acepta y no quiere que nadie se entere”, afirmó.

La escena más esperada será cuando se reencuentren las dos hermanas.

Exacto, no sabemos cómo terminará esta historia porque ‘Fiorella’ se quiere alejar de todo. Se viene lo más intenso, por lo menos ‘Fiorella’ ya sabe quién es su hermana, falta que Mery se entere y creo que será una sorpresa enorme (descubrir) que la persona con la que no se lleva bien es su hermana.

