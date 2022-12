Mayimbú confirmó que radicará en Chile, tras ser despedido del elenco del Chino Risas. El cómico ambulante indicó que buscará hacerse un lugar en tierras chilenas, tal como lo hizo en nuestro país.

Hace un par de semanas, se hizo tendencia en TikTok que el popular personaje que se hizo conocido en Latina a fines del 2015, fue separado por el que considera su “segundo padre”, debido a las repetidas tardanzas y otras faltas laborales.

Es así que el popular Mayimbú anunció que viajará a Chile, ya que conoce distintas partes en el país vecino y conoce la forma de vida y jergas chilenas.

“Si tengo que retirarme del elenco, lo haré, señores. Eso no me dice que me voy a quedar atrás, voy a seguir adelante porque de acá yo me voy para Santiago de Chile. Lo que me salva es que sé hablar como chileno y sé a jerga de Chile, el estilo de vida de Chile” , aseguró el comediante.

Una gran cantidad de usuarios le desearon lo mejor en su próxima travesía: “Espero que no te pase nada en Chile y no te metas en problemas”, “es que tú eres el verdadero elenco” , “está bien que te salgas, todos te tienen envidian, causa” , fueron algunos de los comentarios.

Mayimbú anuncia que se va a Chile. Video: TikTok

TE PUEDE INTERESAR: