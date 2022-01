Quedó desempleado en la pandemia, pero esto no lo detuvo. Maykol Show es un joven peruano que ha sabido ganarse el corazón de muchos en TikTok a raíz de sus bailes y videos de comedia. Con su carisma y esfuerzo, logró levantarse como el ave fénix y triunfar en una de las plataformas más populares.

Con la sencillez que lo caracteriza, Maykol le abre las puertas a Trome para contar detalles sobre su rotundo éxito que sigue teniendo en TikTok, donde ya tiene casi 3 millones de seguidores. De la mano de la popularidad que ha recibido, el autodenominado hijo de Tula Rodríguez también ha llegado a la televisión con la miniserie ‘Los Huamantanga’.

¿Cómo salió la idea de lanzarte al mundo del TikTok?

Mi cuenta nació a raíz de la pandemia. Por motivos de la vida me botaron del trabajo, estaba desempleado en pandemia y puse mi negocio de verduras. A la par, inicié a hacer videos de TikTok por diversión, pero no pensaba tener este impacto que he tenido. Gracias a Dios, tengo muchas personas que me siguen en la actualidad, se dio por cosas del destino.

¿Cuánto ha cambiado la vida de Maykol tras lanzarse al TikTok?

La vida sí me ha cambiado, pero yo sigo siendo el mismo. He podido trabajar en televisión y obtenido cositas como un mueble en mi casa, un televisor grande, una mesa bien bonita y gracias a Dios he podido también apoyar mucho a mi mamá. Para mí el punto más importante es apoyar a mi madre en muchos aspectos.

Antes de hacer TikTok, ¿a qué te dedicabas?

Yo soy egresado de la carrera de Comunicaciones. Trabajaba en un banco, me iba bien, pero como te dije el tema de la pandemia llegó de la noche a la mañana y nos agarró de sorpresa a todos. La empresa decidió sacar a gran parte de los trabajadores. Y buen o, gracias a Dios llegó TikTok a mi vida y pude seguir trabajando, aparte vendía verduras y ese era mi sustento en mi casa día a día.

TROME - Maykol Show en TikTromes

Pero ahora ya no te dedicas a la venta de verduras...

Actualmente no, antes tenía mucho tiempo. Ahora, aunque muchas personas no crean, las redes sociales se vuelven parte de un trabajo. He tenido que llevar cursos de Marketing y Publicidad para también desarrollarme más en el tema de redes. Actualmente, es el futuro, las redes sociales es el futuro del mundo, ¿no?

Eso es cierto, uno tiene que seguir avanzando

Soy comunicador, pero ahora quiero llevar también otros cursos adicionales artísticos. Me gustaría estudiar canto, actuación y esas cosas.

Maykol, estás a punto de llegar a los 3 millones de seguidores en TikTok

¡Sí! Gracias a Dios, poco a poco estamos creciendo. Tengo mucha exposición en lo que es la televisión, pues tuve una pequeña participación junto a mi madre Tula Rodríguez y Mariana Espinoza en una miniserie llamada ‘Los Huamantanga’

Los Huamantanga en ‘En boca de todos’... ¿Va a continuar?

Para este año, creo que sí. Todavía no me lo confirman, pero sí me anticiparon que se vienen sorpresas con el tema de ‘Los Huamantanga’. En el programa ‘En boca de todos’ he conocido personas maravillosas que me han apoyado muchísimo y me han dado la oportunidad de hacer hasta reportajes.

Maykol Show y su historia en TikTok. Foto: Alan Ramírez / Trome

¿TikTok o la televisión?

(Lo piensa) Es bien difícil, ah . Me gusta mucho la televisión, pero siento que en TikTok puedo ser más libre. Elijo TikTok. En la televisión tú sabes que hay que limitarnos un montón, en cambio, en TikTok es más liberal, los chistes son más aceptados por el público.

¿Cómo te hace sentir el cariño de tanta gente?

Super bien. Te cuento que he lanzado mi show, ya... “Maykol show” y he tenido el recibimiento del público bien bonito porque en cada evento que voy me tratan super bien, va un montón de gente a verme, te juro que me siento muy querido por mi público que siempre está en las buenas y en las malas.

¿Qué es lo que más te gusta de todo el éxito en TikTok?

He venido trabajando con algunas marcas con quienes he podido crear contenido en redes, pero mi meta es tener una propia agencia donde ayude a muchos emprendimientos pequeños a tener la facilidad de manejar sus redes sociales . Esa es en la parte de la agencia, en lo que es la televisión me gustaría desenvolverme más, aprender muchas cosas más y algún día ser un reportero oficial, la co-conducción también me gustaría aprender. Es bonito.

¿En qué momento te diste cuenta que ya eras conocido?

Cuando llegué al primer millón para mí fue un montón y yo dije hasta aquí nomás, gracias, eso es todo, pero ahí fue donde me llamó la producción de Esto Es Guerra para un concurso de TikTok. Acepté y ahí fue donde empecé a subir de seguidores de manera rápida. Fue super emocionante.

Tu video de TikTok más visto hasta ahora...

Aunque te va a parecer chistoso es el video lavándome el cabello cuando de pronto se me acaba el shampoo y le eché aguita. ¿No sé si tú has hecho eso? Le eché aguita para terminar de lavarme el cabello, ese fue el video más viral creo. Que tiene casi ya más de 20 millones de vistas y 1 millón de likes.

El video que más te ha costado grabar...

Es el baile porque yo sufro para aprenderme una coreografía de TikTok. Es que cuando veo los bailes lo veo super complicado y digo no, no voy a poder hacerlo, parecen fáciles, pero son bien complicados.

Maykol Show y su éxito en TikTok. Fotos: Alan Ramírez / Trome

¿Tú editas tus videos o alguien te apoya?

Como he estudiado Comunicación y Marketing, me produzco solo. Aunque, acabo de conocer a personas que también saben mucho de mi carrera y hemos decidido juntarnos para dar un mejor producto al público. A veces estoy muy cargado con el tema del show, y por eso quiero mejorar en ese aspecto para atraer a otras marcas. Muy pronto voy a tener un equipo de trabajo para hacer un mejor contenido.

Con TikTok lograste comprarte tu depa

Sí, gracias a Dios hemos podido comprar junto a toda mi familia unos muebles, un televisor, una mesa y seguimos llenándolo de más cositas. Cuando ‘En Boca de Todos’ me hizo una entrevista aquí, no había absolutamente nada. Solo un televisor super antiguo, ahora ya tengo uno más grande, ahí veo mi esfuerzo, valió la pena hacer Tiktok.

Un saludo para todos los lectores de Trome

Espero que estén super bien, les ha recibido Maykol Show y quiero mandar un saludo especial para todas las personas que leen Trome. Estoy muy contento por una linda entrevista que me han hecho, espero que les guste. Les mando un beso y desearles muchos éxitos y bendiciones. Este año 2022, que sea mejor que el 2021.

TE PUEDE INTERESAR