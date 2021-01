ESTÁ TRANQUILA. Mayra Arizaga, la influencer ecuatoriana, se volvió en tendencia durante los primeros días de enero debido a un video donde aparece besando a un chico que no es su pareja. La joven decidió utilizar su cuenta de Youtube para pronunciarse sobre el tema.

Mayita se siente tranquila y un poco preocupada porque su Instagram fue cerrado debido a la cantidad de mensajes que recibió tras hacerse público los videos donde besa al influencer peruano Rey Ezequiel. La joven afirma que su equipo se encuentra trabajando para recuperar la cuenta.

Sobre Anthony Lencina, más conocido como Anthony Swag, quien fue su pareja por cerca de 8 años no se pronunció. “Muchas personas han estado esperando que me manifieste con todo el circo que están armando, lamentablemente mi cuenta de Instagram está inhabilitada”, menciona Mayra Arizaga.

Mayra Arizaga indica que tiene su conciencia tranquila y que se encuentra “sumamente en paz”. “Han hecho muchos memes, me encanta, se han esmerado. Estoy súper tranquila, por ahora la cuenta por la que me voy a comunicar es por aquí”, continúa.

Por su parte, Rey Ezequiel, quien aparece en el video besando a Mayra Arizaga, indicó que se debe conocer las dos versiones y no se puede quedar con la que se ha difundido. “No hay que juzgar algo que no saben, la moneda siempre tiene dos lados y tienen que esperar la otra parte, no hagan comentarios ofensivos si no saben qué pasó o deducir algo que, supuestamente, pasó cuando no pasó nada”, comentó el influencer.