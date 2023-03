Polémica causó la actriz Mayra Couto al anunciar que ingresó al sitio famosos.com de TikTok, donde envía saludos por cumpleaños, aniversarios o amigos por 25 dólares americanos.

“Hola, soy Mayra Couto y quiero decirle que ya está activo mi perfil en famosos.com para que me puedas pedir los saludos que quieras, sea por un aniversario, por un cumpleaños o para un amigo u amiga, así que te espero ya”, dice la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’.

Agrega también: “estamos en famosos.com/mayracouto y también puedes explorar muchísimo más la página y explorar muchos artistas, asi que si no sabes qué regalar, pues ya lo sabes”.

De inmediato, los usuarios empezaron a hacer bromas y chanzas al recordarle que acusó a su pareja en la pantalla, Andrés Wiese, de acoso sexual.

El usuario Herzais le dijo: “Quiero mandar saludos a Andrés Wiese, ¿se podrá?. Otro se burla del llamado lenguaje inclusivo de la comunidad LGTB que ella defiende, como es el caso de Luis enrique Guevara: “Hole, Mayre, ¿cuánde regreses a El fonde hey sitie?”.

Yrenevilcaándia menciona: “Si envío el saludo talvez me cambias alguna letra u mejor no me arriesgo”.

Couto se encuentra en Lima, Perú y aprovechó su llegada para compartir un grato momento al lado de sus amigas y excompañeras de reparto Mónica Sánchez y Magdyel Ugaz, con quienes compartió set en la serie ‘Al fondo hay sitio’.

A través de sus stories de Instagram, la recordada ‘Grace Gonzales’ compartió una serie de videos y fotografías al lado de sus excompañeras de programa, con quienes mantiene una cercana amistad hasta la fecha.

En las imágenes en mención se puede ver que Mayra Couto llega al punto de encuentro con sus amigas y ve a Mónica Sánchez , con quien comparte un vaso de agua y una bebida. Finalmente, un último clip muestra el abrazo entre las actrices con Magdyel Ugaz, quien también llegó al reencuentro.

Las actrices interpretaron a miembros de la familia Gonzales de la serie ‘Al fondo hay sitio’. Mayra Couto dio vida a ‘Grace Gonzales’, una joven que tuvo una hija con ‘Nicolás de las Casas’ (Andrés Wiese).

Por su parte, Mónica Sánchez y Magdyel Ugaz siguen interpretando a ‘Charito’ y ‘Teresita Collazos’ respectivamente. Ambas forman parte del regreso de la serie luego de varios años de ausencia.

En las últimas temporadas, ‘Al fondo hay sitio’ ha sumado nuevos personajes y ha revivido a algunos otros como ‘Mike Miller’ (Joaquín de Orbegoso) y ‘Claudia Llanos’ (Úrsula Boza), por lo que no se descarta que Mayra Couto podría marcar su regreso como ‘Grace’ a la aclamada serie.

