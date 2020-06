¡LE MUESTRA SU RESPALDO! Alessandra Denegri, quien interpretaba a ‘Cayetana’ en ‘Al fondo hay sitio’, decidió pronunciarse tras la polémica desatada por la denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese, por acosarla y maltratarla durante las grabaciones de la popular telenovela.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores la frase ‘Yo te creo hermana’, en letras blancas sobre un fondo negro. Y aunque el post es escueto, también se atrevió a contestarles a algunos de sus seguidores con posturas encontradas.

“Bella Ale. Qué importante que te manifiestes!”, le dijo uno de sus fans. “El silencio es cómplice amigo”, contestó Alessandra Denegri. Sin embargo, no todos los mensajes que recibió fueron para felicitarla por su pronunciamiento.

“Siempre tenemos que creer la versión de las mujeres? Que feministas de m...”, dijo otro usuario de Instagram que respalda a Andrés Wiese. La actriz no se quedó callada y le contestó con un satírico ‘sí’.

Alessandra Denegri apoya a Mayra Couto

APOYAN A MAYRA

Desde que Mayra Couto hizo pública su denuncia en Instagram, varios actores del elenco de ‘Al fondo hay sitio’ se pronunciaron para mostrarle su respaldo. La primera fue Karina Calmet, a quien le siguió Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz y Lucho Cáceres.

El mensaje de este último obtuvo mucha notoriedad pues se refirió a las declaraciones del productor de la telenovela Efraín Aguilar, quien pidió que no manchen el honor de Andrés Wiese y que lo dicho por la actriz nunca ocurrió puesto que nunca se quejó con él y nadie más del equipo de trabajo lo notó.

“El hecho que no hayas presenciado o no te des por enterado de algo no significa que no haya ocurrido, puede ser que si puede ser que no, pero no puedes aseverar que no”, dijo el actor en un extenso mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

