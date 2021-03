¿INDIRECTA? Andrés Wiese usó su cuenta de Instagram para colgar un extraño mensaje, luego de la avalancha de críticas que recibió el Ministerio de Cultura por premiar a Mayra Couto con más de 70 mil soles para la realización de su serie ‘Mi cuerpa, mis reglas’.

“Buenas noticias después de meses y pronto podré (por fin) compartirla con todos. Sólo puedo adelantarles que el mundo da muchas vueltas... y mi cuerpo lo sabe!!! #LaVerdadAlFinalSiempreSaleALaLuz #ElQueNoLaDebeNoLaTeme #ElKarmaExisteSeñores #Tbt”, escribió el actor junto a una fotografía suya en la piscina.

“Lo mejor de esta munda para ti”, “La munda da muchas vueltas y tu cuerpa lo sabe Bien Andrés felicidades”, “Si pues, ahora el bullying lo tiene ella por su ridicules de serie q va a sacar”, “exactamente todo da vueltas y el karma existe”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

Andrés Wiese y su extraño post tras criticas a Mayra Couto

EL PREMIO DE MAYRA

Mayra Couto recibió 75 mil soles por haberse consagrado como la ganadora de la sección Piloto de Serie de la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura, dinero que será investido para producir el primer capítulo de su serie ‘Mi cuerpa, mis reglas’.

La viceministra de Cultura, Leslie Urteaga salió al frente tras la avalancha de críticas que recibió la actriz por el tema de género de su proyecto. “El premio, en este caso, forma parte de una política que ya está instalada en el ministerio, o en el gobierno, en el Perú, desde el año 1996, que forma parte de la Ley del Cine, una política que se ha mantenido. El sector cultura forma parte de la cadena productiva y retirar o tomar otra decisión respecto a esta política que ya está instaurada, de los premios y los concursos sería todavía más perjudicial para el sector”, indicó en conversación con RPP.

POLÉMICA CON ANDRÉS WIESE

Un julio del año pasado, Mayra Couto rompió su silencio tras una serie de denuncias contra el actor Andrés Wiese, de varias seguidoras que lo acusaban de acosarlas a través de las redes sociales. La actriz decidió también denunicar y aseguró que se sintió acosada cuando grababan Al Fondo Hay Sitio.

“Muchas veces cuando debíamos hacer un plano donde debías estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis para evitar tus roces”, indicó la artista en aquel momento, desatando mucha polémica contra el famoso ‘Ricolás’.