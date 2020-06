Tras la denuncia que hizo Mayra Couto en contra de Andrés Wiese por acoso, la actriz envió un mensaje en cadena al grupo de Whatsapp de los actores de ‘Al fondo hay sitio’ para que no detallaran nada a la prensa, sin embargo, el mensaje de la recordada ‘Grace’ de la teleserie se filtró. Por ahora, todos han preferido el silencio y solo han expresado su sentir hacia cada artista en sus redes sociales.

El dominical ‘Día D’ expuso los chats que la artista-que ahora vive en Cuba-escribió a los integrantes de la serie: “Si alguien de prensa los llama, por favor, bloquéenlo. No hablen del tema, por favor”, inició Mayra Couto en el Whatsapp.

Posteriormente, la actriz envía un mensaje en cadena a quienes compartieron con ella en el set de ‘Al fondo hay sitio’, aunque se desconoce quiénes están en ese chat.

“Este es un mensaje en cadena a la gente de ‘Al fondo hay sitio’. Lamento afectarlos. No voy a hablar con la prensa y les pido que no lo hagan. Estoy tranquila hoy. Gracias por preocuparse”, concluyó.

Los actores de la recordada serie están divididos, pues algunos como Sergio Galliani y Carolina Cano apoyaron a Andrés Wiese mientras Mónica Sánchez, Karina Calmet, Lucho Cáceres y Tatiana Astengo se pusieron del lado de Mayra Couto.

Mayra Couto mandó mensaje a actores de 'AFHS' tras denuncia de acoso. (Día D-TROME)





ANDRÉS WIESE NEGÓ ACOSO A MENOR Y MAYRA COUTO

Andrés Wiese se pronunció en redes sociales sobre la acusación que recibió de una menor de edad pidiéndole videos íntimos. Además, el actor también negó que haya acosado y maltratado a Mayra Couto.

Andrés Wiese se mostró mortificado por las denuncias que hay en su contra. “Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, indicó el actor.

Además, Andrés Wiese señala que la menor de edad publicó en sus redes sociales que nació en el año 2000, por lo tanto es mayor de edad. No obstante, continúa siendo bastante la diferencia de edad entre el actor y la menor. “Primero, la persona de esa conversación ponía una edad falsa en sus redes sociales, registrándose y presentándose como nacida el 6 de setiembre del 2000, es decir, como mayor de edad. Esta información falsa se podía verificar fácilmente en sus redes. Segundo, la persona en cuestión fue la que realizó el contacto conmigo, tal como se muestra en los chats. Tercero, la conversación fue claramente de mutuo consentimiento y acuerdo cómo ha quedado demostrado también en los chats”, precisa el actor.

Andrés Wiese también se refiere a Mayra Couto, de quien le extraña que lo esté denunciando por acoso y maltrato. “Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa. Varios miembros del equipo ya se han manifestado al respecto durante el día de hoy. Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, menciona el actor.

“En mis más de 10 años de carrera actoral he sido muy cuidadoso con mi imagen y la relación con el público y seguidores, porque sé que tengo una responsabilidad grande con ellos. Es la primera vez que me veo expuesto de esta manera en público por una circunstancia que corresponde no al actor sino al ser humano que está detrás y que no es perfecto”, finaliza Andrés Wiese sobre las denuncias en su contra.

