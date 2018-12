Mayra Couto: "Andrés Wiese nunca fue mi amigo en 'Al fondo hay sitio'" | VIDEO

Dos años después del final de la serie 'Al fondo hay sitio', sus protagonistas revelan más detalles de lo que se vivía en el detrás de cámaras. Mayra Couto, 'Grace' en la ficción, fue la encargada de contar algunos secretos de su personaje y el tipo de relación que la unía con Andrés Wiese (Nicolás).

En entrevista con 'Estás en todas', Mayra Couto contó que, pese a que en las pantallas su personaje vivía un tórrido romance, cuando las luces se apagaban todo era muy distinto.

Mayra Couto contó que nunca fue 'amiga' de Andrés

Wiese a pesar de la química en pantallas. Al parecer, la diferencia de edad siempre fue un factor que los mantenía 'distantes', según revela.

"Andrés y yo no tenemos tanta afinidad digamos. Andrés (Wiese) es mucho más grande, él me ha conocido cuando yo tenía 16 años y él ya era un hombre y entonces nunca hemos sido como amigos, me entiendes, yo era la chiquita en general, pero con él más", contó Mayra Couto.

En la misma línea, la actriz mencionó que nunca se enamoró de Andrés Wiese ni sintió algún sentimiento diferente en los ocho años que duró la serie en pantallas.