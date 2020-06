El Papa Francisco donó un total de 27 respiradores a Latinoamérica para ayudar en la lucha contra la pandemia del Coronavirus . Entre los países que se beneficiarán con esta donación no está Perú, pero sí Haití, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Venezuela y México.

Además, el Papa Francisco ha ordenado que se donen respiradores a otros países del mundo: dos a Camerún, a Zimbabue, Bangladesh y Ucrania.

Ante esta noticia, Mayra Couto se burló de la donación y en Twitter publicó “Solo 27! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”, ocasionando que muchos le llamaran la atención y le preguntaran “¿Y tú, ya donaste, Mayra?” y otros comentarios en contra que la actriz respondió con “Pobrecitos”.

Mayra Couto critica donación de respiradores del Papa Francisco

Asimismo, otro grupo de usuarios en las redes sociales le hicieron saber que la iglesia católica no solo es el Papa, ya que en Iquitos, el padre Raymundo Portelli atendió a enfermos de COVID-19 en un refugio, además recaudó fondos para dos plantas de oxígeno en Loreto.

“Yo confío más en el concierto de @shakira. Ningún respirador para Perú. Pero gracias, Santo. La intención es lo que cuenta”, respondió Mayra Couto a otro usuario.

Mayra Couto responde a críticas por burlarse de donación del Papa Francisco

Sin embargo, esta respuesta le generó aún más críticas por burlarse de una donación.

“Creo que te quitas todo respeto ganado hacia ti al burlarte de donaciones, venga de quien venga así sea poco apoya más que una burla. Fácil pueden hacer más, es un hecho. Pero burlarse ? Y más siendo un personaje público como tu? Que estás enseñando? Recibo mucho o mejor nada?”, le escribieron.

“Me parece horrible que te burles de las donaciones, las cuales vienen de cada uno, independientemente de lo que uno posea. Uno/a da lo que puede o quiere, sin imponerse”.

“Soy atea y tengo mis reparos con la Iglesia católica pero tengo que reconocer que en esta oportunidad se han fajado, viste la cruzada que.hicieron en Iquitos y lograron instalar cuatro plantas de oxígeno? Fuera de atenciones y medicamentos”.

“Mayra, no soy religioso y de hecho te he defendido en el episodio de tu denuncia pero está crítica, disfrazada en una burla, me hace cuestionarme: ¿Cuánto donamos a la Iglesia para sentir que es escaso su aporte? En situaciones como éstas, algo es mejor que nada”.

“Pides que no se burlen de ti por tus palabras tontas como munda... y te burlas de una donación de la iglesia... es por cosas como esta que la gente no creen en las cosas que dices. el feminismo estupido te esta volviendo ridícula y satírica”, sostuvo otro seguidor a lo que Mayra respondió “No sé qué tienen que ver estos millonarios con todo lo que mencionas”.

