La actriz Mayra Couto indicó que podría iniciar acciones legales contra Andrés Wiese, luego de que denunciara a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de acoso por parte del actor cuando integraban el elenco de ‘Al fondo hay sitio’.

Mayra Couto contó que le pidió a un amigo del equipo de la producción de ‘Al fondo hay sitio’ que observe qué es lo que sucedía en las escenas con Andrés Wiese, y le contestó que también se había dado cuenta de esos movimientos inapropiados.

Asimismo, la recordada ‘Grace’ de la serie agregó que muchas veces sufrió de bullying durante las grabaciones por parte del actor. Según la actriz, esto respondería a que rechazó tres veces un intento de beso cuando estaban en Nueva York.

En su testimonio, Mayra Couto concluye pidiendo la ayuda de una “abogada feminista”, dando a entender que podría iniciar acciones legales contra el recordado ‘Nicolás de las Casas’.

“Seguro me va a acusar de difamación. Tengo 28 y estoy temblando. He callado mucho y esperaba unas disculpas. Nada más. Y borraba todo. Le dije a mi club de fans compartido con él que le dijeran que le había escrito. Ninguna respuesta”.

DENUNCIADO POR MENOR DE EDAD

Andrés Wiese viene levantando polémica no solo por la denuncia de Mayra Couto, quien dijo que vivió un infierno al trabajar con él en Al fondo hay sitio. Y es que el popular ‘Ricolás’ también fue acusado por una menor de edad por haberla acosado sexualmente con videos y fotos muy subidas de tono, que le envió por interno a su cuenta de Instagram.

La adolescente, a quien llamaron Alejandra para proteger su identidad, habló para el programa de Magaly Medina con autorización de su madre. En la entrevista, contó que todo comenzó cuando etiquetó al actor en sus historias de Instagram y luego el comenzó a hablarle.

Más adelante, le mandó un video de su rostro para finalmente enviarle otra imagen de él desnudo, la cual fue difundido en el programa de Magaly Medina. “Primero me envió una foto de su rostro y me pidió que le enviara una igual. Luego, me mandó una foto en la bañera”, dijo la menor, agregando que también le exigía ver lo mismo de ella.

Menor de edad denunció que fue víctima de acoso por parte de Andrés Wiese. (Magaly Tv-TROME)