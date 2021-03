Tras la controversia que se desató al conocerse que la actriz Mayra Couto recibió S/75 mil por haber sido la ganadora del apartado Piloto de Serie de la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura para grabar el primer capítulo de su serie “Mi cuerpa, mis reglas”, el director Fernando Vílchez recurrió a su cuenta de Facebook para defender a su colega.

A través de un extenso mensaje de Facebook, el director Fernando Vílchez señaló que tuvo la oportunidad de leer el guion de “Mi cuerpa, mis reglas” y lo calificó como un “súper proyecto”.

“Va a pasar una semana desde que Mayra Couto anunciara el premio que ha recibido para hacer el piloto de su serie ‘Mi cuerpa, mis reglas’ y la violencia y acoso contra ella no cesan. A diferencia de las miles de personas que han opinado sobre el tema, yo he tenido la suerte de haber leído el guion hace buen tiempo. Y desde Bergman was right Films, la empresa productora que llevamos Anaísa Pereira y yo, hemos apoyado a Mayra desde el inicio porque nos parece que tiene un súper proyecto”, señaló Vílchez.

Mayra Couto recibió S/75 mil por haber sido la ganadora del apartado Piloto de Serie de la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura. (Foto: Facebook)

Además, el director de la película “Paulina” (2015) recalcó que Couto no se quedará con el dinero que ganó como parte del premio del Ministerio de Cultura. “De los 75 mil soles de su premio, Mayra no recibirá ni un solo sol”, explicó el cineasta.

“Hay que trabajar mucho para preparar un buen proyecto. Jurados independientes designados públicamente evalúan la calidad artística y la viabilidad. El premio no es un regalo a dedo. Y luego del rodaje el Estado revisa todas las facturas”, concluyó.

El director Fernando Vílchez defiende a Mayra Couto. (Foto: Captura Facebook)

