La actriz Mayra Couto saltó a la fama por darle vida a ‘Grace’ en Al fondo hay sitio; no obstante, tras ello se alejó de la TV para enfocarse en sus estudios de cine. Recientemente, en Instagram, se publicó una foto de la actriz evidenciando un cambio físico.

El perfil de imperium_peru compartió una fotografía de Mayra Couto sobre su físico, los cuestionamientos no tardaron en llegar; sin embargo, muchos ironizaron con el lenguaje inclusivo que la actriz utiliza.

“Literal se comió la munda”; “La munda”, “Se comió la munda”, fue algunos de los comentarios de los usuarios.

Mayra Couto está orgullosa de su cuerpo: “Gorda y sana”

En el 2021, la actriz ya se refirió a las criticas que recibe por su cuerpo, Mayra Couto enfatizó que es feliz con su físico y que no se hace problemas por su peso.

“Muchas veces me han dicho “has bajado de peso, qué bien se te ve” y la causa de esa pérdida de peso puede haber sido por motivos muy tristes (...) Hoy me siento feliz de lograr las metas que me he propuesto, con buena salud mental y física y varios kilos demás. Gorda y sana > flaca y enferma/triste”, escribió.

