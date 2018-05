Mayra Couto: “Aún firmo autógrafos como ‘Grace’ de ‘Al fondo hay sitio’” [VIDEO y FOTOS]

La actriz Mayra Couto, quien estudia Televisión y Nuevos Medios en Cuba, dijo que es difícil que los televidentes se olviden de ‘Grace’, de ‘Al fondo hay sitio’.



“En Latinoamérica es una de las escuelas más importantes, es un sueño para mí estar ahí (en Cuba). Como todo el mundo me ve como actriz, piensan que no puedo hacer otras cosas, no asumen que ‘Grace’ pueda producir, crear cosas”, indicó durante la inauguración de ‘Mega Fun’, la nueva atracción del Centro Comercial MegaPlaza de Chincha.

¿Crees que es difícil que dejen de identificarte como ‘Grace’?

No lo sé.. Con ‘Cumbia Pop’ me sorprendió mucho, porque la gente se me acercaba y me decía: ‘Julieta, te veo en Cumbia Pop’ y para mí es raro, porque todavía firmo mis autógrafos como ‘Grace’.



¿Cómo tomaste la cancelación de ‘Cumbia Pop’?

El público juvenil no está tan pendiente de lo que se emite por TV, está más en redes y con el cambio de horario resultó difícil que el público se enganche.

Mayra Couto: “Aún firmo autógrafos como ‘Grace’ de ‘Al fondo hay sitio’”

