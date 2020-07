LA POLÉMICA CONTINÚA. Esta vez fue Mayra Couto quien se pronunció sobre un tuit que publicó Juliana Oxenford, en el que pide a los ciudadanos que se levanten más temprano para evitar tomar buses llenos.

Mayra Couto se refirió al tuit que escribió Juliana Oxenford: “Puedes ir a trabajar evitando subirte a una combi repleta, esperando una unidad con menos gente y quizás saliendo más temprano”.La actriz indicó que esto no es verdad. “Yo en el cole, tenía una compañera de Lurín que salía 3 horas antes y no por eso su bus estaba vacío. Lo cierto es que el sistema de transportes es deplorable, que Lima está sobre poblada porque todo está (...)”, escribe en su cuenta de Twitter.

Mayra Couto también menciona que no cree que Juliana Oxenford piense de esta manera porque su cuenta está hackeada. “Creo que el periodismo debe ser siempre para criticar al del cargo alto y no entre nosotros, quienes les mantenemos. No le atribuyo el pensar a la Juliana Oxenford real, ya que sus redes siguen hackeadas, no?”, agrega la actriz.

La actriz también reflexiona sobre las peleas que se dan en las redes sociales y afirma que los ciudadanos debemos unirnos en contra de los poderosos. “Y jodamos hasta el cansancio para que nuestros impuestos se usen para nosotr_s. Necesitamos mejores sistemas de transportes, más hospitales en cada comunidad, alfabetización, erradicar la pobreza extrema, etc”, finaliza Mayra Couto en su cuenta de Instagram.

Juliana Oxenford: Periodista arremete contra quienes ponen en duda el testimonio de Mayra Couto

