HACEN LAS PASES. Mayra Couto se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la acusación que hizo contra María Grazía Gamarra. En una publicación, la actriz contó que Gamarra la insultó con el apelativo de “foca”.

Al respecto, María Grazía Gamarra le mandó un mensaje e indicó que el hecho nunca sucedió. “A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, tan solo nos veíamos en los pasillos del Gran Show y que quien nunca he tenido la oportunidad de compartí una conversación más allá del programa, quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque la único que se ha generado es odio”, indicó la actriz en su cuenta de Instagram.

Mayra Couto continúa en su postura y no niega que el hecho sucediera, sin embargo, pide que no ataquen a María Grazía Gamarra porque, en sus palabras, “es una mujer y la sociedad nos ha enseñado a “enfrentarnos entre mujeres”.

“Sobre Maria Grazia y a la prensa: tengo que aclarar que esto sucedió hace muchos años y las personas cambiamos y mejoramos con esfuerzo y con el paso del tiempo. No apoyo los insultos ni calificativos hacia ella. Primero porque es una persona y por lo tanto merece respeto. Segundo, porque es una mujer y la sociedad nos ha enseñado a “enfrentarnos entre mujeres” por satisfacer el ojo masculino. Y nosotras hemos caído redonditas en ese juego feroz. Tercero, porque todas las personas tenemos problemas y cometememos errores y horrores”, mencionó la actriz.

“Yo también he sido agresora durante probablemente toda mi vida. Pero sigo cuestionándome a mí misma mis comportamientos. Y pedir disculpas, es un acto muy difícil, pero quiero aprovechar en disculparme con las personas a las que yo también he maltratado/etiquetado. Esto no es un Chiste. No es un caso aislado. Todas las personas deberíamos reconocernos agresores y agresoras e intentar cambiar. Todas las personas deberíamos reflexionar día a día sobre nuestras acciones y dichos. Eso también es feminismo. Me solidarizo con ella porque ser el punto Y la comidilla de los que no tienen nada que hacer, es una mierda. Debe estar sintiéndose mal en este momento y aunque no tenga afinidad ni relación con ella, estoy intentando cuidarla. Porque sé que no ha salido a defenderse, porque quizás no tiene fuerzas. Concentrémonos en lo importante en este momento que es la salud nacional. La falta de respiradores, la precariedad del sistema de salud, la vulnerabilidad de las personas informales, las muertes. No las normalicemos.”, finalizó la actriz su manifiesto sobre los ataques contra María Grazia Gamarra.

VIDEOS RELACIONADOS

Rosángela Espinoza confiesa que lleva una clase con George Forsyth | ENT | TROME

Yidda y Julian Zucchi hablan sobre la película Sí, mi amor (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Samahara Lobatón revela en qué fecha dará a luz: “Va a ser el mejor regalo de cumpleaños”

Rebeca Escribens: su hijo le llama la atención en vivo por decir que Yahaira Plasencia se había hecho la lipo

Ya me contaron que la ‘Hiena’ se arrancó de San Borja y ahora ha puesto su centro de operaciones en el Rímac

Lucía de la Cruz enfurece con Richard Swing y lanza lisura en vivo: “Qué m... tiene en el cerebro ese tipo”