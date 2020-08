EL PEOR SISTEMA DE SALUD. Mayra Goñi publicó varios videos en su cuenta de Instagram donde cuenta el calvario que la hicieron vivir autoridades de Ica al internar a su abuelo junto a pacientes infectados con Coronavirus.

Con bastante ansiedad y miedo, la actriz denuncia que las autoridades de Ica internaron a su abuelo con pacientes infectados con Coronavirus. Una situación que generó los nervios de la actriz porque su abuelito se encuentra bien de salud y ella considera que es un maltrato que lo hayan juntado con este tipo de pacientes.

“Si lo meten ahí si se va a infectar (...) no hubiera querido que pase por esto, el sistema de salud en nuestro país es lo peor del mundo, no es así (...) las personas que siempre lo cuidan no están contagiados ni nada, no hay forma que pueda estar contagiado”, cuenta la actriz.

Además, Mayra Goñi afirma que su abuelo no es el único que ha pasado por este maltrato sino varias personas en Ica. “Cuiden mucho a sus familiares para que no pasen por esto, el hecho de que mi abuelo tenga 98 años no quiere decir que valga menos que los demás”, agrega.

Mayra Goñi denuncia que quisieron internar a su abuelo con enfermos de Coronavirus

