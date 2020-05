Luego de que la actriz Mayra Goñi revelara que se enfrentó a Amy Gutiérrez por un malentendido con su novio Nesty, un Tik Tok que grabó la también cantante y que estaba dedicado a aquellas 'amigas hipócritas’ ha cobrado notoriedad en redes sociales ya que muchos usuarios indican que le envió una indirecta a la salsera.

El video que Mayra Goñi pubicó a inicios de abril la muestra dirigiéndiose a aquellas ‘amistades’ que les desean buena suerte a su relación amorosa, pero en el fondo, buscan quedarse con el novio.

“¿A ustedes les ha pasado? Cuídense de esas ‘chupamedias’ #Hipócritas #Serruchonas”, escribió Mayra Goñi en su descripción, la misma que muchos han relacionado con Amy Gutiérrez tras su enfrentamiento.

¿Habrá sido una indirecta? Rodrigo González compartió el video de Mayra Goñi en sus redes sociales y se hizo la misma interrogante, al igual que los miles de seguidores que posee la cantante en sus redes sociales.

Tik Tok de Mayra Goñi





NESTY SALE EN DEFENSA DE MAYRA

Nesty arremetió contra los usuarios de redes sociales quienes un día le muestran su apoyo y al día siguiente lo critican. Además, habló de su relación con Mayra Goñi y también sobre personas que aparecen después de un año a echar tierra, en referencia a su expareja, la modelo Beronika Martínez.

Nesty indicó que hay usuarios malintencionados que le dicen “cosas nada que ver”. “Lo único que hago es música, todo los comentarios negativos no los quiero no me interesa esa gente de la farándula. Yo llevó 6 años en Perú, he participado en campañas sociales, pero parece que lo olvidan, esa gente no la quiero en mi vida”, mencionó el cantante en su cuenta de Instagram.

Nesty se pronuncia sobre su relación con Mayra Goñi (TROME)