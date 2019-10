Mayra Goñi: "En 'El artista del año' me hacen pelear con todo el mundo"

La actriz Mayra Goñi dijo que su novio Nesty tiene más propuestas de trabajo que ella y que le han hecho fama de conflictiva en ‘El artista del año’.

¿Tienen pensado hacer algo artístico como pareja?

Mayra: Estamos concentrados netamente en el concurso, créanme que no hay tiempo para hacer más cosas. Incluso, he querido relanzar mi carrera musical, pero la estoy dejando un poco de lado porque esto demanda mucho tiempo.

Dicen que Nesty tiene muchas ofertas en nuestro país...

M: A Nesty le llueven las propuestas, tiene más propuestas que yo, ahora lo llaman a él y a mí nada.

Nesty: Sí hay propuestas pero, como dice Mayra, esto demanda mucho tiempo, estamos muy concentrados y la competencia cada día se pone más fuerte. Cuando se acabe la temporada ya habrá tiempo para ver qué hacemos.

¿Se consideran favoritos?, ¿se ven en la final?

N: Sí, yo me veo en la final, a Mayra la veo como la ganadora. Uno siempre quiere ganar, pero en verdad la competencia está difícil.

Mayra, ¿cómo vas en el programa?

M: Todo el tiempo me hacen pelear con todo mundo, me dicen: Mayra, qué piensas de tal y de tal… y ya me he vuelto conflictiva.

¿Te han hecho esa fama?

M: Es que siempre están preguntando qué piensas de tu compañero, quién es el mejor, y eso ha creado un poco de conflictos… pero no nos hemos peleado con nadie.



(F. López)