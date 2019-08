Mayra Goñi: “Soy una artista que no necesita armar un romance para sobresalir” | FOTOS

En medio de los rumores que señalan que su 'romance' con el cubano Nesty sería armado, la cantante Mayra Goñi alió al frente de las acusaciones para dejar en claro que no necesita de 'escándalos' para sobresalir.

Mayra Goñi y Nesty participan actualmente en la segunda temporada de 'El artista del año' y, pese a que se les ve juntos desde hace meses, aún no han oficializado su relación. ¿Será?

"Todavía no se declara, pero nos queremos mucho y estamos disfrutando el momento. Y no quiero suponer que ya estamos, porque en un momento de mi vida me fue muy mal, yo creí que ya estaba en una relación y, al final, me terminaron diciendo, "yo nunca te dije para estar" (risas). Soy una mujer chapada a la antigua, y me gusta que me propongan empezar una relación", dijo la cantante a 'El artista del año'.

Asimismo, Mayra Goñi dejó en claro que 'no necesita armar romances', pues ella es una artista y puede sobresalir por su talento sin 'colgarse de otros'.

"No, nunca me han visto metida en ese tipo de escándalos, soy una artista que no necesita armar un romance o hacer escándalo para sobresalir, tengo talento y eso es lo más importante. A mí me importa lo que piensa la gente que me quiere y me conoce, quienes saben realmente la clase de persona que soy, después, lo que pueda decir el resto, si es armado o no, cada uno tiene derecho a opinar", agregó Mayra Goñi.