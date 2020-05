PREOCUPA A SUS SEGUIDORES. Mayra Goñi utilizó sus redes sociales para comunicarle a su público que se encuentra preocupada por un bulto que le he salido detrás de la oreja.

“Hola, chicos, perdonen mis fachas, pero acabo de darme cuenta de una cosita que me está preocupando. Estaba en una posición y justo mi mano dio para este lado de la oreja de la parte de atrás y me he dado cuenta que tengo una bola”, comenta Mayra Goñi en sus historias de Instagram.

La actriz continúa expresando su preocupación por esta pequeña anomalía que siente en su piel. “Entonces dije seguro es así, me agarré el otro lado y acá no tengo nada, entonces quiero saber si a ustedes les ha pasado algo parecido. De hecho necesito el diagnóstico de un doctor, pero no sé que es y ya empezó a dolerme”, expresa Mayra Goñi.

Mayra Goñi precisa que tal vez está exagerando, sin embargo, continúa preocupada por este bulto que recién se descubrió. “No sé si me estoy traumando, pero está bastante hinchado”, comenta la actriz y también cantante.

Mayra Goñi preocupa a sus seguidores con bulto detrás de la oreja

