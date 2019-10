Mayra Goñi admite que es celosa con Nesty: "Si una chica me lo quiere robar, se me sale el Rímac"

Tras las polémicas revelaciones de Fabio Agostini en El Valor de La Verdad, sobre los detalles de su romance con Mayra Goñi , la actriz aseguró que tiene la conciencia tranquila y dejó entrever que el español aceptó ventilar su intimidades porque necesita plata, ya que esa sería la única razón por la que ella iría al programa de Beto Ortiz.



¿Cómo tomas las declaraciones de Fabio? ¿Crees que afecte tu relación con Nesty?

Nesty sabe la clase de persona que soy. Estoy con mi conciencia limpia, pero no voy a darle más vueltas al asunto, es algo que para mí ya pasó.

Fabio aseguró que eres muy celosa...

Yo sí soy celosa con Nesty. Si en algún momento hay una chica que me lo quiere ‘robar’, yo le digo ‘qué pasa’. Se me sale el Rímac, obviamente.



Fabio también contó que te fuiste a España siguiéndolo.

Yo me fui a España con mis amigas, a Ibiza y a muchos lugares, primero sola. Creo que quien llegó luego fue él, yo no veo que haya correteado a alguien.

Además, contó que le fuiste infiel con Nicola...

Él puede decir muchas cosas. Las personas que me conocen, creen en mí y eso es lo que más me importa.

Bruno también te criticó, te dijo malagradecida.

Si cree que debo hacerle favores, es su opinión. Yo considero que mi pareja merece mucho respeto. Yo tengo que ser agradecida con las personas que se lo merecen.



¿Tú harías lo mismo, ir a un programa a dar detalles de tus romances por dinero?

Si estoy ‘aguja’ (misia), quizá. Hay cosas que pagar, ja, ja, ja.

En cuanto a su participación en ‘El artista del año’, hay que señalar que tanto Mayra como Amy G y Miluska Eskenazi llegan a la gala final en ‘sentencia’, y este sábado lucharán por su pase a la ronda final.

NESTY: CONFÍO EN MAYRA GOÑI



En tanto, el cubano Nesty descartó que las revelaciones de Fabio afecten el romance que tiene con la actriz. “Yo confío en Mayra. Hable lo que hable él (Fabio) o el que sea, no tendría que afectar la relación. Totalmente de acuerdo con ‘lo que no fue en mi año, no me hace daño’, y amén”, comentó Nesty.

FABIO AGOSTINI: FUE EL AMOR DE MI VIDA

El ‘Galáctico’ reconoció en el programa de Beto Ortiz que Mayra fue el amor de su vida, asegurando que nunca quiso a nadie como ella y que incluso lloró cuando terminaron la relación. Al final se llevó 50 mil soles.