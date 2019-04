Mayra Goñi y cubano Nesty son captados bien cariñosos, dándose besitos e ingresando a hotel, pero él la niega | VIDEO

¿Por qué la niega ante las evidencias? Mayra Goñi y el cantante cubano Nesty vienen siendo vinculados desde hace varios días tras trabajar juntos en un proyecto musical. Incluso, este 3 de mayo, ambos lanzarán junto el tema 'Amantes a escondidas', donde protagonizarán candentes imágenes en el videoclip.

El programa 'Válgame Dios' difundió unas imágenes de Mayra Goñi y el cubano Nesty juntos con unos amigos en un karaoke durante el fin de semana. En el video, ambos están muy cariñosos y hasta se besan.

Dentro del karaoke la confianza va en aumento y Mayra Goñi se sienta en las piernas del cubano. Ahí pasan un buen momento junto a sus amigos al ritmo de la música. Mientras avanza la noche, la parejita sale del local y se dan un beso frente a todos.

Luego, la ex de Fabio Agostini y Nesty se separan del grupo de amigos y son captados ingresando a un hotel donde ambos se registran. Según el programa conducido por Rodrigo González, la parejita se quedó luego de las 8 de la mañana del día siguiente.

Con todas estas imágenes y videos publicados, se podría decir que Mayra Goñi y Nesty ya tienen un romance por confirmar. Sin embargo, cuando una de las reporteras del programa intenta entrevistar al cubano, él niega tajantemente cualquier relación o cercanía a la cantante.

"No pero ese no soy yo. Esa no es Mayra. Ese no soy yo. Los que están ahí se quieren, pero no soy yo. Somos amigos nomás. Somos amigos especiales porque tenemos una misión en común (la música) Tienen que ver bien", declaró el cubano Nesty.