Mayra Goñi denunció que fue estafada y parte de su personal amenazado con arma de fuego en un show en Talara 

Mayra Goñi explicó las razones por la cual no se presentó en su show en Talara en Instagram. La cantante y actriz comentó que, pese a que su representante pactó una presentación, los organizadores serían unos estafadores.



"Gente linda de Talara, sé que deben estar preguntándose por qué no di mi show y espero que entiendan lo que pasó realmente. Lamentablemente, a veces no sabemos quiénes están detrás de todo esto y quiénes lo organizan, y nos vamos contra el artista", dijo Mayra Goñi en uno de sus Instagram Stories.



Según Mayra Goñi, ella tuvo todo la intención de presentarse, pero su staff se percató que estaban siendo estafados, algo que no habría gustado a los organizadores del evento.



"Créanme que tuve toda la voluntad de presentarme y estar con ustedes. Desde que he llegado (a Talara) me han tratado súper bien y tenía muchas ganas de ir porque me dijeron que la discoteca estaba llena y todo lo demás, pero la situación se escapó de mis manos", agregó Mayra Goñi.



Mayra Goñi también relató los momentos de terror que vivió su personal cuando los supuestos organizadores los persiguieron con arma de fuego.



"Mi mánager y parte del staff fueron a la discoteca para saber cómo se podía arreglar la situación. Los han perseguido con armas. Yo estaba lista para que me avisen y esperé hasta las 4:30 de la mañana...Hemos sido estafados al igual que ustedes y yo no me voy a quedar así. Yo voy a regresar con las personas correctas para que esto no vuelva a pasar", concluyó Mayra Goñi en Instagram.



Mayra Goñi denunció que fue estafada. (Video: Instagram)