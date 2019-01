Mayra Goñi descartó retomar relación con Fabio Agostini: "Ahora estoy enfocada en mi trabajo y no pienso en el amor"

La actriz Mayra Goñi aclaró que no piensa retomar su relación sentimental con Fabio Agostini, pese a que sus seguidores le piden que regrese con el ‘guerrero’, quien está de vacaciones en Corea.



“Hay mucha gente que nos quiere ver juntos y que se encariñó mucho con la relación, pero él ahora está de viaje y me parece bien que se esté divirtiendo, porque se merecía sus vacaciones”, comentó Mayra Goñi.



¿Tienen comunicación?

Lo saludé para Navidad y le voy a desear todo lo mejor siempre.



¿No le cierras las puertas al amor?

Ahora estoy enfocada en mi trabajo y no pienso en el amor, pero si llega tampoco le cierro las puertas; sin embargo, no lo voy a buscar (el amor), para nada. Mi prioridad ahora es mi familia y crecer profesionalmente.



¿Es cierto que has vuelto a retomar la comunicación con tu expareja, el futbolista Luis Trujillo?

Para nada. Él ya tiene su familia y estoy muy feliz por eso. En algún momento, quizá no le perdonaba algunas cositas que pasaron en el camino, pero le deseo lo mejor y me quedo con los mejores recuerdos. Sé que está contento, que tiene un nuevo bebé y eso es lindo.