Mayra Goñi estuvo en el 'Choca Huarique' de Choca Mandros donde confesó cómo fueron sus inicios en la TV. La artista contó que llegó a la actuación de casualidad, pues su objetivo siempre fue ser cantante, pero al pasar un casting con Michelle Alexander terminó protagonizando 'Yuru, la princesa de la selva' y posteriormente integró varias agrupaciones de cumbia que le abrieron camino en la industria. (MIRA EL ANTES Y DESPUÉS DE LA ARTISTAS EN LA GALERÍA DE FOTOS)

Mayra Goñi contó además que fue su mamá quien la ayudó a lograr sus sueños cuando tenía apenas 9 años y la llevó a un concurso de talentos en el fenecido programa cómico ‘Recargados de risa’, el cual ganó.

Luego de eso, Mayra Goñi participó en otras dos concurso más, y fue en uno de ellos que la vio la reconocida productora Michelle Alexander, quien inmediatamente se dio cuenta de su talento y la llamó para hacer un casting.

“Fui y me dieron unos guiones y yo les dije: ‘Pero yo no soy actriz’, y me dijeron: ‘Igual hazlo, por si acaso’. A los días me llamaron para decirme que iba a ser la protagonista de ‘Yuru, la princesa de la selva’”, recordó Mayra Goñi.

Mayra Goñi también participó en la serie que trata la vida del recordado compositor Augusto Polo Campos, cuyo personaje estaba basado en la cantante Cecilia Bracamonte, quien mantuvo una relación con él.

En la serie sobre Eva Ayllón, Mayra Goñi interpretó el papel de la hermana de la cantante, y reveló que la criolla es una de sus artistas favoritas y que espera poder cantar con ella. “Ojala algún día tenga el honor”, dijo.

En 2012, Mayra Goñi se coronó ganadora de ‘Operación Triunfo’, reality de canto que tuvo entre sus participantes a Cielo Torres, la malvada ‘Sabrina’ de la exitosa teleserie ‘Ojitos hechiceros’, gracias al cual lanzó su primer disco ‘Parece amor’.

Mayra Goñi también habló sobre su breve incursión en la cumbia, cuando formó parte de la agrupación femenina ‘Alma Bella’, donde fue compañera de Yolande Medina y Génesis Tapia y a la que ingresó tras la salida de Michelle Soifer.

Asimismo, Mayra Goñi fue parte de la orquesta ‘Son del Norte’, de los Hermanos Yaipén; dio vida a 'Marisol, La Faraona de la Cumbia'; estuvo en la agrupación ‘Sensación Salsera’; participó en la telenovela ‘Los del Barrio’, y muchas otras cosas más.



Marya Goñi aseguró sentirse orgullosa de todo lo que ha hecho a los largo de carrera artística. “No me arrepiento de nada y agradezco todo lo que he tenido que pasar, porque si no ahorita quizás estaría ‘pisando huevo’”, indicó.