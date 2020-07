La actriz y cantante Mayra Goñi dejó en claro que no retomaría una relación con su expareja, Fabio Agostini, luego de que se especulara sobre un posible acercamiento entre ambos.

“A mí no me ha escrito nadie. Creo que subí una foto de un lugar a donde viajé que me pareció espectacular, es una foto que me encanta. Entonces, la subí y Fabio subió la misma foto donde coincidimos en el mismo lugar. Creo que la gente empezó a malinterpretar pero de allí a que yo tenga algo con él, que esté conversando con él o vaya a regresar con él es imposible, no va a pasar”, dijo Mayra Goñi para el programa ‘En boca de todos'.

La actriz acaba de terminar su relación con el cantante Nesty, quien confirmó la noticia por sus redes sociales: “Por cariño y respeto a todos mis fans, lamento informarles que desde el día de hoy mi relación sentimental con Mayra Goñi ha terminado”.

Tras este mensaje, Mayra ha sido relacionada con el actor de la serie Toy Boy, Jesús Mosquera. Sin embargo, ella ha preferido guardar silencio sobre ese tema.