Mayra Goñi: "La Carlota" cubre escote de actriz, pero Maju Mantilla y Alexandra Hörler le dan lección [VIDEO]

La actriz Mayra Goñi fue invitada al programa En Boca de Todos vestida con un enterizo con abertura en el pecho. Apenas ingresó al programa, la también cantante fue abordada por el cómico Carlos Vílchez, caracterizado como "La Carlota", quien intentó taparle el pecho.



Mayra Goñi bromeó al respecto y le dijo que seguro actuaba así porque se lo había pedido la producción del programa. La conductora Maju Mantilla le pidió a La Carlota que no hiciera eso: "no es necesario, está súper linda".



A las palabras de Maju se sumaron las de la panelista del mencionado espacio televisivo, Alexandra Hörler. La ex periodista deportiva le dijo a la Carlota: "Déjala a la niña (Mayra Goñi) que se luzca para eso es joven y bella".



Mayra Goñi fue invitada al programa para responder sobre sus nuevos proyectos y relaciones afectivas. La actriz indicó que está metida completamente en su carrera como cantante y que hace cinco meses está soltera.



Como se recuerda, Mayra Goñi fue enamorada del futbolista Luis Trujillo, quien juega como lateral izquierdo para el equipo del Sport Huancayo. La actriz no específico la razón del distanciamiento, pero se especula que el deportista se habría portado mal.

