Mayra Goñi: Con Fabio Agostini quedamos como amigos

Mayra Goñi confirmó que su relación con el español Fabio Agostini llegó a su fin, pero aclaró que todo fue en buenos términos y han quedado como amigos.



“En verdad, no me gusta hablar mucho de mi vida privada, creo que él ya dijo todo. Acá él no terminó conmigo ni yo terminé con él, fue mutuo... yo lo quiero y estimo mucho, es una gran persona”, dijo Mayra.

“Este trabajo es bien sacrificado. Yo quisiera darle todo el tiempo del mundo, pero prefiero ocuparme de mi trabajo y el amor pasará a segundo plano. Lo bueno es que todo llegó a su fin en buenos términos”, agregó.



¿Tú crees que el trabajo les ha jugado una mala pasada?

En verdad era poco el tiempo que tenía para verlo, nos cruzábamos porque el trabaja de noche justo cuando yo me desocupo. A veces me quedaba dormida por el cansancio y creo que eso nos jugó una mala pasada... No voy a negar que lo sigo queriendo, el amor no se va de la noche a la mañana.

Él dijo que terminaron porque ya estaban ‘aburridos’.

Es verdad. No sé por qué ha salido a dar tanto detalle, pero creo que no ha sabido expresarlo. Lo que pasó es que no nos veíamos por el trabajo, no íbamos a comer, pasear como pareja, se volvió un poco monótona la relación. No nos hemos dejado de querer, pero ahorita no podemos dedicarle tiempo al amor. A veces hay que sacrificar algunas cosas para cumplir tus sueños.



¿Podría haber una reconciliación o es definitivo?

Él se encargo de anunciarlo (el fin de la relación), me sorprendió porque fue un poco rápido, pero si lo hizo es porque se sentía seguro y creo que no hay marcha atrás. Son cosas que se han querido solucionar en el camino, pero no se pudo. Lo de nosotros será un bonito recuerdo.

De otro lado, en las redes sociales criticaron a Fabio Agostini por la forma en que anunció el fin de su relación y lo llamaron ‘patán’, ‘inmaduro’ y ‘poco hombre’.