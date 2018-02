Mayra Goñi: "Voy a poner mano dura con Fabio Agostini" :O [FOTOS]

¡Esto nos huele a amor! Todo parece indicar que la actriz Mayra Goñi y el ‘guerrero’ Fabio Agostini no tardarán mucho en oficializar su relación, pues ambos protagonizaron una romántica escena en el programa ‘El reventonazo de la Chola’, donde estuvieron de invitados.

Fabio Agostini no se intimidó en cargar a Mayra Goñi, a quien obsequió una rosa y la llenó en elogios. "Eres una chica muy especial. Te he traído una rosa, porque llevamos unos 4 o 5 meses (saliendo)", expresó.

"Me encanta cómo eres y quiero felicitarte por todo lo que estás logrando. Soy un chico muy cerrado, no me comprometo con cualquier persona, pero contigo tengo algo especial", fue lo que le dijo Fabio Agostini a Mayra Goñi.

Por su parte, Mayra Goñi dijo que no se apresura en formalizar una relación y que Fabio Agostini tiene las cosas claras. "Todo con calma, no tengo apuro de nada. Lo estoy conociendo y veremos qué pasa. Es super lindo, cariñoso y caballero", manifestó la actriz.

¿Fabio está haciendo méritos?

Sí, pero que las cosas fluyan y sin presión. Será lo que venga, no apresuro las cosas ni me muero porque sea mi novio.

Fabio tiene fama de ‘pillín’... ¿No te da miedo?

Conmigo tiene las cosas claras, sabe que si me hace una, chau. Le voy a poner mano dura.

¿Eres de armas tomar y no aguantas ‘pulgas’?

Ya soporté bastante, no quiero más. Él tiene las cosas claras.

