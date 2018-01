¿Mayra Goñi y Fabio Agostini en coqueteos? [VIDEO y FOTOS]

La actriz Mayra Goñi no descarta tener una relación con Fabio Agostini, pero por ahora solo son amigos.



“No me lo ha pedido (una relación más formal), es mi amigo, nos estamos conociendo. Si en algún momento me lo pide, no sé, vamos a ver. Lo conozco hace tres meses, pero se ha portado mal porque se fue como un mes y medio a Brasil”, dijo Mayra Goñi, quien admitió que el ‘guerrero’ le gusta.



“Evidentemente es un chico superguapo, buena onda, es cariñoso, me dice pitufina”, añadió Mayra Goñi.



De otro lado, afirmó que no tendría problemas en hacer un dúo con Yahaira Plasencia, pero reiteró que a la salsera le falta humildad.

“Esa es mi percepción. Yo la conozco desde hace muchos años, había un poco de rivalidad porque ella estaba en ‘Son Tentación’ y yo cantaba en otro grupo, y siempre pasaba de frente sin saludar”, aseveró Mayra Goñi.



Por último, se refirió a su expareja, el jugador Luis Trujillo, a quien llamó ‘muerto’ y aunque aclaró que el tema ‘Maldito’ no fue para él, ‘le cayó a pelo’.



“Por qué tienen que mencionarme a muertos. La canción ‘Maldito’ no se la dediqué, la grabé cuando estaba con él, pero en ningún momento sabía que le iba a caer a pelo”, manifestó Mayra Goñi en ‘América espectáculos’.

Mayra Goñi en Colán

Sin embargo, confesó que él fue uno de sus grandes amores, ya que tuvieron una relación de cuatro años.



“Terminamos porque él fue a jugar lejos de Lima, la distancia hizo que el amor no funcionara... yo pensé que íbamos a durar 10 años o más, pero guardo de él los mejores recuerdos y lindos momentos. Sí ha sido uno de mis grandes amores”, indicó Mayra Goñi, quien al enterarse de que Trujilo será padre con su nueva pareja, lo felicitó.