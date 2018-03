Mayra Goñi y Fabio Agostini están muy enamorados, según hermano del español [FOTOS]

Bruno Agostini aseguró que su hermano Fabio está enamorado de Mayra Goñi y cuenta que ha cambiado desde que oficializó su relación con la actriz.



“Noto que mi hermano está enamorado, porque hace cosas que antes no hacía. Ahora su prioridad es Mayra Goñi, pero está bien. Ella (Goñi) es una chica que me gusta para él. Están felices”, sostuvo Bruno.

¿A qué te refieres cuando dices que hace cosas que antes no hacía?

Hace poco tuvimos una discusión de hermanos, porque habíamos quedado en trabajar para Semana Santa, pero el enamorado me escribió y dijo que se iría de viaje con Mayra. Para que veas el grado de enamoramiento que tiene, discutimos y lo convencí, pero me llevó todo un día.

Por otro lado, Fabio Agostini comentó, en ‘En boca de todos’, que es otro hombre desde que está con Mayra Goñi, porque dejó de ser infiel y eso ni él lo podía creer.