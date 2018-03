Mayra Goñi: "No perdonaría una infidelidad" [VIDEO y FOTOS]

‘Pongo las manos al fuego por Fabio’, dijo la actriz Mayra Goñi, quien no cree que su actual pareja esté en coqueteos con Rosángela Espinoza.



“Confío en él y si en algún momento pasa algo, con pruebas y si mis amigos me cuentan, obviamente no perderé mi tiempo estando con alguien que no me respeta”, dijo Mayra Goñi.



¿Perdonarías una infidelidad?

No, ya no. Ya lo hice y aprendí de mis errores. Ahora me quiero y respeto.



¿Pones las manos al fuego por Fabio?

Sí, confío en él.



¿Qué concepto tienes de Rosángela?

No la conozco mucho. Hicimos un piloto para una novela y no me cayó mal. No es mi amiga. Tal vez tiene un personaje televisivo. (J.V.)



Flavia Laos y Mayra Goñi