¿LA RECUERDA? Fabio Agostini se confesó este sábado en las ‘esferas de la verdad’ de Estás en Todas y no pudo evitar ser consultado sobre su expareja, la peruana Mayra Goñi. El español aseguró que tiene el mejor recuerdo de ella.

Todo comenzó cuando le preguntaron sobre su situación sentimental y si todavía cree en el amor. “No sé si creo en el amor, estoy pensando en dinero, en viajar, en disfrutar y en más dinero. El amor ya queda al final, ya me lo tropezaré por el camino”, dijo el participante de El Artista del Año.

En ese sentido, recordó que ha tenido buenas y malas experiencias y otras más que no han sido difundidas en la prensa. Fue en ese momento que se refirió a Mayra y aseguró que nunca se acuerda de ella.

“De verdad que no me acuerdo nunca (de ella), solo cuando ustedes me preguntaN. Tengo el móvil lleno de fotos de ella porque la verdad que no borro nada nunca y veces las veo y ebuno, en su momento fue bonito”, dijo el español.

Al respecto, aseguró que ya no tiene ningún contacto con la cantante. “No hablamos hace tiempo. Ella en yo suyo y yo en lo mío. Le deseo lo mejor y ojalá que la rompa allá donde esté”, agregó Fabio Agostini.