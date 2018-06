¿Mayra Goñi y Fabio Agostini finalizaron su relación de cinco meses?

Después de cinco meses de relación sentimental, todo parece indicar que la parejita conformada por Fabio Agostini y Mayra Goñi estarían distanciados y pasando por una crisis. El ‘guerrero’ andaría concentrado en su preparación para participar en el ‘44 Campeonato Nacional de Fisicoculturismo’, que tendrá lugar el próximo 14 de julio.

Los rumores señalan que la parejita tuvo algunos desacuerdos hace unos días , y por ello, cada uno ha decidido enfocarse a sus temas laborales y deportivos.

Es más, el español fue internado ayer de emergencia en una clínica local por un fuerte dolor en el abdomen, pensando que era apendicitis, pero sufre de una contractura en el abdomen por sobrecarga muscular, y tampoco estuvo acompañado de la actriz, quien disfrutar de su soltería en compañía de su inseparable amiga Flavia Laos.

Sin embargo, Fabio Agostini prefirió no confirmar ni desmentir que estaría distanciado de Mayra, pero indicó que está internado en una clínica.

Mayra Goñi está muy feliz con Fabio Agostini. Mayra Goñi está muy feliz con Fabio Agostini. Mayra Goñi

Fabio, ¿es cierto que la relación con Mayra se terminó?

La verdad, no quiero hablar de ese tema.



¿Estás enfocado en tu participación en el campeonato?

Correcto. Es mi primera participación, ando de mal humor porque estoy en la clínica, pues tengo una contractura muscular en el abdomen. Llegué pensando que era apendicitis y me tienen en una silla de ruedas y no me puedo ni mover.



¿Qué te ha dicho el médico?

La contractura muscular en el abdomen inferior derecho es por entrenar mucho y tengo que estar en reposo.