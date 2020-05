CON ELLA NO ES. Mayra Goñi anunció en su cuenta de Instagram que sus fans han sido hackeados. Lo curioso del anuncio es que fue hecho horas después de las fuertes revelaciones de Amy Gutiérrez en el programa “El Reventón de los Sábados”, donde muestra que seguidores de la cantante la tildan de “resbalosa”.

En la entrevista que le hicieron en el mencionado espacio televisivo, Amy Gutiérrez mostró los mensajes que le llegan a su cuenta de Instagram tras las declaraciones de Mayra Goñi sobre el distanciamiento entre ambas. La cantante pop expresó que la salsera dijo que podría fluirle un beso en el escenario con su pareja. Esta frase la hizo alejarse de ella. Goñi volvió a revivir esta polémica que es de hace 5 meses en un directo en Instagram.

Amy Gutiérrez mostró los mensajes que le envían los seguidores de Mayra Goñi en Instagram. Los adjetivos van desde “resbalosa” hasta “terrible”. La cantante pop evitó referirse al tema en sus redes sociales, sin embargo, indicó que las cuentas de sus fans habían sido hackeadas. Esta revelación generó suspicacia entre usuarios de redes sociales, quienes creen que Goñi intenta desligarse de un tema que ella empezó, un daño colateral que no quiere asumir.

Mayra Goñi indicó que por el momento sólo lograron recuperar una de las cuentas hackeadas, pero hace un pedido a sus seguidores para que se unan y creen otras cuentas. Como se recuerda, Amy y Mayra volvieron a hacer protagonistas de titulares en medios relacionados con la farándula tras la revelación que hizo la cantante pop en una transmisión en directo en Instagram donde dio detalles de su distanciamiento de la salsera.

AMY GUTIÉRREZ PIDE QUE PAREN LOS ATAQUES

En otro momento de la entrevista, Amy Gutiérrez le envío un mensaje a Mayra Goñi y le dijo que siempre la iba a apoyar si lo necesitaba por la amistad que compartieron. La cantante se puso más emotiva al momento de hablar de su familia, en especial, de su mamita quien la acompañó cuando estuvo una semana internada en la clínica.

La cantante mencionó que salia a declarar sobre el tema de Mayra porque estaban atacando a su mamá. “Se conversa directamente, te tengo ahí para escribirte, pero si se meten con mi familia es algo que yo no puedo permitir. Hoy quiero mostrar a esa Amy que no se va a dejar”, menciona la joven.

Finalmente, Amy Gutiérrez explicó que significa la frase que generó la polémica con Mayra Goñi. “Esa entrevista que a mí me hicieron no era necesario hablarlo en cámaras, pero yo nunca mencionaba nada porque era un tema que yo ya hablé en su momento con Mayra, yo no juzgo a nadie, esa entrevista fue un malentendido, yo no lo dije con una intención, no hubo un acercamiento, no hubo nada”, expresa la cantante.

Ernesto Pimentel, en su personaje de La Chola Chabuca, le pidió que le precise que quiso decir cuando dijo “que fluya un beso”. “Era el personaje de la canción, no era un tema de Amy, era un tema del artista de que sí fluía. A mí no me ha fluido Nesty como hombre, me da mucho que desear cuando la gente habla y señala”, menciona Amy Gutiérrez.

Amy llora por mensajes que recibe donde la insultan (TROME)

