Mayra Goñi: "En la farándula corre droga. Si no me sirvo mi vaso, no me lo tomo" | ENTREVISTA | FOTOS

La hemos visto crecer en la pantalla. De la traviesa adolescente a la sensual y pícara protagonista de ‘Los Vílchez’. De la tímida jovencita ganadora de un concurso de televisión a la atrevida cantante de reggaeton. Las cámaras la han seguido desde antes de que terminara el colegio y hemos podido también verla enamorarse y equivocarse. Mayra Goñi afronta todo con una sonrisa encantadora y ese humor tan de barrio que le sale natural.



Acabas de sacar una canción que se llama ‘Karma’. ¿Tiene algo que ver con tu vida?

No lo sé. La letra coincide mucho con algunas cosas, pero es pura coincidencia.



¿Es un mensaje para alguien?

Para nadie. Es un tema muy común. Lo que se hace se paga.



¿Algo que decirle a tu ex Fabio Agostini, que te acusó de infidelidad?

Es un capítulo cerrado. No le guardo rencor ni odio. Él a veces es impulsivo, pero creo que es una buena persona a pesar de todo y me voy a quedar con los bonitos recuerdos.



¿Lo engañaste?

Para nada y él lo sabe.



¿Y ahora cómo estás del corazón?

Soltera. No le cierro las puertas al amor, siempre hay pretendientes.



Pero te estaban relacionando ahora con un cantante cubano llamado Nesty…

Estamos grabando una canción juntos, pero no estoy con él.



¿Habrá un ampay?

No hay nada, además él vive en Miami, solo nos hemos visto un par de veces.



¿Y los galanes de acá?

Ya no, por favor. Todos entre todos es acá. Si es en Perú sola, si es en otro lugar, ya pues ja, ja, ja.

Mayra Goñi encanta a todos y su sueño es internacionalizarse. Mayra Goñi encanta a todos y su sueño es internacionalizarse.

También te vincularon con Nicola Porcella…

Sí y con Pablo (Heredia), con Nacho di Marco, también de la novela. No puedo salir con un amigo a pasear o a tomar un café porque lamentablemente van a decir que estamos. Pablo es mi hermano, Nicola también. Hemos grabado una novela juntos prácticamente 9 meses y salíamos, íbamos a almorzar. Hacíamos una vida prácticamente de hermanos.



¿Qué piensas de las acusaciones contra Nicola?

Prefiero no hablar de eso porque no sé bien cómo pasó.

Pero tú has ido a fiestas con él. ¿Alguna vez viste cosas raras?

Nunca. Pero sí sé que en ese mundo en general, de la farándula, corre drogas, pero uno siempre tiene que cuidarse.



¿Te han ofrecido o intentado poner algo?

Muchas veces me han dicho: “Mayra, ¿por qué dejas tu vaso ahí? Llévatelo al baño y tienes que tenerlo tapado en todo momento”. Si yo no me sirvo el vaso, no me lo tomo.



¿Qué te enamora de un hombre?

Que sea caballero.

¿Es verdad que hay que besar muchos sapos antes de encontrar al príncipe?

Obviamente. Antes de casarme puedo hacer lo que quiera ja, ja, ja.



¿Te llevas bien con tus ex?

Sí. Han tenido que pasar tiempos prudentes para empezar a perdonar algunas cosas.



¿También con Luis Trujillo?

No lo veo, ya tiene su pareja además, pero terminamos bien.



¿Volverías a estar con un futbolista?

No voy a decir que jamás, pero mañana de repente viene Neymar y me hace caso, ¿y yo qué hago?



Con Jefferson Farfán también te involucraron…

Pero no, Dios mío.



¿Pero lo conoces?

Sí, soy su amiga y de muchos futbolistas como Carrillo o Zambrano. Incluso conozco a sus esposas y somos muy amigas.



Tu personaje en ‘Los Vílchez’ tuvo una manera muy especial de hablar, con muchas jergas…

Bien Mayra Goñi, pues.



¿Así eres?

Me parezco mucho. Ahora trato de medirme un poco. Le meto a la ‘Vivi’ algo de mi barrio, pues de chiquita he vivido en el Rímac.



¿Todavía bajas?

A mis papitos los acabo de traer a vivir a Surco para que estén más cerca de mí porque yo grabo en Barranco y me queda muy lejos. Pero tengo que ir sí o sí por mi cebiche de pota, que tengo ahí a un señor que le decimos ‘jugador del Boys’ y me ha provocado.



¿Hincha de Cristal?

No, he sido de Alianza, después ya no. Un tiempo sí que se me pegó un poco ir al estadio porque mi pareja era aliancista y quería que gane, pero no es que sea hincha de un equipo.

Mayra Goñi en su papel de la 'Vivi' en 'Los Vilchez'. Mayra Goñi en su papel de la 'Vivi' en 'Los Vilchez'.

¿Alguna vez te has desubicado?

No, porque me ha costado ser lo que soy. Desde mi casa me han enseñado siempre a ser humilde.



¿Qué te gusta más?

Quisiera hacer música, pero es muy cara y tengo que compensar trabajando en lo otro para poder invertir y seguir tratando de cumplir mi sueño de ser cantante.



¿Tú ganaste un ‘Operación Triunfo’ y venciste a Cielo Torres?

Sí, ella es talentosa. Pero así son los concursos, a veces te ganan los nervios o una canción no te sale tan bien como la otra. Me encantan las baladas, pero ahora estoy haciendo urbano porque deseo internacionalizarme y es un género que está muy de moda.



¿Por qué nunca estuviste en un reality?

No tengo cuerpo, pues hermano. No, mentira, eso es competencia y no muevo ni un dedo. No voy al gimnasio, soy recontra floja, no camino, me pongo nerviosa corriendo porque creo que me voy a caer.



¿Y cómo mantienes la figura?

Más bien quiero engordar, pero soy así raquítica. Y como de todo, grasa, lo que me den. Antes me decían cuando desarrolles, pero ya tengo 26 y nada.



¿Haces dieta?

Nada, ni soy fitness. Tengo mi rollo.



En un programa mencionaron que habías invertido 10 mil dólares en operaciones...

Todo fue canje nomás, gratis, ja, ja, ja. Obviamente me he hecho unos retoquitos. No tenía nada adelante, por ejemplo, y tuve que ponerme para verme bien.



¿Piensas en matrimonio?

Cuando tenía 24, hace dos años, pensaba en eso, ahora quiero retroceder el tiempo para hacer más cosas, cumplir mis sueños, sobre todo ser cantante.



¿O tener hijos sin casarte?

Si me enamorara locamente quizás lo pensaría, pero todavía no. A los treinta y tantos quizás.



¿Escribes canciones?

Estoy empezando a componer, pero me da mucho miedo, vergüenza mostrar mis letras.



¿Perdonarías que te saquen la vuelta?

No digo que no, antes lo hice porque estaba locamente enamorada.



Imagino que la violencia sí está descartada…

Si me meten un golpe, yo le meto la sartén por la cabeza.



¿Decepcionada de los hombres?

Creo que hay tantos en el mundo que ya Diosito tendrá el indicado para mí. No me apuro.



Gracias Mayra por dejarnos inmiscuirnos en tu intimidad…

Gracias a ustedes y editen bien mis fotos.



Créenos Mayra que no lo necesitas y estamos seguros de que así como el lente del fotógrafo quedó enamorado, usted también querido lector se perderá en esas curvas y enormes ojos.