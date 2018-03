Si todos creían que la bronca entre Génesis Arjona era solo con Flavia Laos, se equivocaron. La panameña le declaró la guerra a Mayra Goñi, quien en varias oportunidades ha salido a defender a su amiga por el tema de Patricio Parodi.

Recordemos que Flavia Laos aceptó que sí estuvo saliendo con el participante de Esto Es Guerra, pero que este acercamiento terminó cuando él viajó a Panamá y conoció a Génesis Arjona. Desde entonces, las salidas entre la actriz y Patricio Parodi terminaron.

Ante esta situación, Mayra Goñi salió en defensa de su amiga en todo momento y, sin decir nombres, mandó indirectas sobre la razón por la que Flavia Laos sufrió al terminar las salidas con Patricio Parodi.

Estas indirectas, sin embargo, no fueron del agrado de Génesis Arjona, quien -al parecer- se sintió aludida en todo momento. Por eso, la panameña decidió dedicarle unas palabras a Mayra Goñi. No tuvo piedad.

"No dije nombres en mi video (de Instagram) porque simplemente no me sé el nombre de ella y no le digo más de cuatro cosas por respeto a que Fabio me cae muy bien. Te voy a decir quién es... Describirla porque no me sé el nombre. Es la chica pelinegra, que tiene una frente así de grande. Me busca una vez, dos veces...cada vez que tiene un micrófono se la pasa tirando indirectas (...) Supérame niña, supérame", dijo Génesis Arjona.

Génesis Arjona vs. Mayra Goñi

Estas declaraciones tomaron por sorpresa a Mayra Goñi y a Flavia Laos. Sin embargo, ninguna de las actrices se amilanó por las palabras de Génesis Arjona. La pareja de Fabio Agostini no dudó en responderle fuerte y claro a la panameña.

"Me presento para la señorita. Mi nombre es Mayra Goñi, soy actriz, cantante peruana y no tengo que salir hablando de alguien para hacerme famosa. Se puede informar quizá. Estoy orgullosa de tener mi frente, me amo como soy. y no tengo ningún problema por el comentario", dijo Mayra Goñi.

La actriz de 'Ven Baila Quinceañera' señaló que no entendía por qué ahora Génesis Arjona se mandaba tremendo discurso en su contra, cuando todo había sucedido hace meses. Incluso, Mayra Goñi especuló que tal vez la panameña haría un viaje a Lima y por eso daba esas declaraciones.

"Eso es lo que digo. ¿Por qué después de tantos meses recién habla? ¿Quiere venir a trabajar a Perú?¿Quiere quitarle de nuevo el novio a alguien? No entiendo. Nosotras no vamos a hablar de ella porque tenemos cosas más importantes de qué hablar", puntualizó Mayra Goñi.

