Mayra Goñi: "Pongo las manos al fuego por Fabio Agostini" [VIDEO y FOTOS]

Confía en él. ‘Pongo las manos al fuego por Fabio’, dijo la actriz Mayra Goñi, quien no cree que su actual pareja esté en coqueteos con Rosángela Espinoza.



“Confío en él y si en algún momento pasa algo, con pruebas y si mis amigos me cuentan, obviamente no perderé mi tiempo estando con alguien que no me respeta”, dijo Mayra Goñi.



¿Perdonarías una infidelidad?

No, ya no. Ya lo hice y aprendí de mis errores. Ahora me quiero y respeto.



¿Pones las manos al fuego por Fabio?

Sí, confío en él.



¿Qué concepto tienes de Rosángela?

No la conozco mucho. Hicimos un piloto para una novela y no me cayó mal. No es mi amiga. Tal vez tiene un personaje televisivo. (J.V.)



Flavia Laos y Mayra Goñi