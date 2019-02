Mayra Goñi: "Me dedicaré a la música, sueño ser como Shakira"

La actriz Mayra Goñi comentó que anda ‘traumadita’ porque no puede ni salir con sus amigos a tomar un café, debido a que le inventan un romance.



Además, remarcó que ahora solo quiere enfocarse en su carrera musical y llegar a ser una figura mundial como Shakira.



“Ya no hay hombres buenos, todos dicen serlo, pero terminan siendo los peores. Ahora ya no tengo tiempo para el amor, estoy dedicada solo a mi trabajo... porque una de las razones por las que terminó mi última relación fue que me dormía viendo las películas, llegaba muy cansada, no tenía tiempo para nada”, dijo la popular ‘Viviana’ en radio ‘Capital’.



Luego, añadió, que nunca falló en su relación con Fabio Agostini.



“Los que me conocen y me quieren, me creen. Algunos quieren confundir la amistad con otras cosas. Ahora ya no puedo salir con un amigo, en grupo, porque si nos ‘ampayan’ dicen que tengo una relación... siento que estoy en una cárcel, ando media traumadita”, señaló.



Por otro lado, dice que el 20 de febrero acaban las grabaciones de ‘Los Vílchez’, y espera que haya una segunda temporada.



“Después de las grabaciones me voy de vacaciones con mis padres, y luego, me dedicaré a la música, sueño ser como Shakira”, detalló.