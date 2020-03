Explota. En una entrevista para diario Trome.pe, Mayra Goñi se mostró furiosa con las declaraciones que hizo su expareja el modelo Fabio Agostini. En las cuales la tilda de inmadura y afirma que nunca tendrá un ex como él. La también actriz indicó que no entiende porque el modelo español continúa hablando de la relación que mantuvieron hace un año. “Si realmente quieres que esto termine pues ciérrate la boca”, expresó la cantante.

En entrevista con este diario, Mayra Goñi indicó que su nuevo lanzamiento ‘Víctima’ no tienen ninguna alusión hacia Fabio Agostini porque ella no compone sus canciones. “No soy compositora (...) yo no hago las cosas pensando en nadie, mi equipo de trabajo menos, el equipo que hace mis canciones no viven acá, viven en Miami", indicó la cantante.

Mayra Goñi indicó que sabe que Fabio habla de ella. “Me han dicho que habla de mí, pero yo lo respondo porque no me suma en mi carrera. Es libre de decir lo que quiera, yo le deseo lo mejor a todo el mundo. No voy a hablar de Fabio. Es parte de mi pasado, pero es tan molestoso todo lo que dice que ya no quiero saber de él, sobre todo porque tengo una relación, es incómodo para mi pareja que me pregunten delante de él sobre Fabio”, explica la cantante.

La actriz de Los Vilchez expresó que Nesti, su actual pareja, es bastante paciente. “Él no me ha preguntado por Fabio, él no existe para nosotros. No quiero que le afecte, ahí sí me molestaría demasiado porque afecta a las personas que amo. No me importa lo que pueda hablar porque en boca de mentiroso ya saben que pasa (...)”, indicó Mayra Goñi.

La cantante le envío un último mensaje a Fabio Agostini y le dijo que ya era hora de parar. “Así como tú dices que te siguen preguntando por mí, evita hacer comentarios que puedan malinterpretarse y generar polémica. Es mejor decir no tengo que hablar nada de esta persona”, precisó Mayra Goñi.

Mayra Goñi le responde a Fabio Agostini por llamarla 'inmadura'

