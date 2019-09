Mayra Goñi y Nesty afirmaron en el 'Artista del Año' que están conviviendo

A una semana de oficializar su relación sentimental frente a las cámaras de ‘El artista del año’, Mayra Goñi y Nesty contaron que están conviviendo y que todo marcha viento en popa entre ambos.

“Estamos bien. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema, todo va fluyendo muy bien, pasamos el día entero juntos y nos apoyamos bastante. Estamos viviendo juntos y la convivencia no ha afectado para nada la relación. Mayra es muy cariñosa y atenta. No me ha cocinado mucho, pero hace su mejor esfuerzo siempre”, precisó Nesty, seguido por la actriz.

“Ya veníamos saliendo desde hace siete meses, así que nos conocemos a la perfección y el amor sigue creciendo. Ya me ha tocado hacerle arroz con atún”, acotó.

Nesty, ¿piensas quedarte en Perú?

Michelle Alexander me acaba de decir que está interesada en trabajar algo conmigo y es algo que no esperaba. Se me están abriendo muchas puertas en Perú y estoy contento, porque los dos (con Mayra) salimos ganando y me quedaré más tiempo.

DEJA LA ACTUACIÓN



A su vez, Goñi anunció que se dará un descanso en la actuación y no integrará el elenco de la serie peruana ‘Princesas’, que se empezará a grabar el próximo mes.

“He decidido dejar una temporada las novelas para dedicarle tiempo al canto. Quiero abocarme a la música, porque siento que ya es momento para concentrarme en ello. Estoy trabajando en mi nuevo disco y se vienen muchas sorpresas”, precisó.